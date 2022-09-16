喝手搖少女心噴發！中國CoCo超大膽新品「真脆麻辣花生冰」，送可愛「小紅花髮夾」提升日常幸福感
真的太會了！中國「CoCo都可」大膽創新，居然將麻辣口味加進手搖裡？還有超可愛小紅花棉花糖裝飾，滿滿少女心，喝奶茶還送你一個小紅花髮夾，喝到賺到！（註：「上頭」為讓人著迷的意思。）
中國「CoCo都可」新品有「真脆麻辣花生冰」及「真香燕麥花生奶茶」，小紅書上有網友分享「真脆麻辣花生冰」是辣味花生與花生冰沙的奇妙組合，再加入滑嫩布丁，口感妙不可言，卻毫無違和感，一連炫了兩杯！而「真香燕麥花生奶茶」有很濃郁的花生奶香味，花生醬融入香醇燕麥奶裡，搭配噴香的花生碎，加上頂層柔軟又綿密的奶蓋，還有一朵小紅花加持，手搖幸福感直接拉滿，好喝到沒話說！
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