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麥當勞「抹茶豆乳派」新品雙色爆餡苦甜濃郁　網喊史上最好吃洗版社群

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@LuLu探店笔记、圖／小紅書@立立是竝
圖／小紅書@LuLu探店笔记、圖／小紅書@立立是竝

台灣抹茶控已瘋！麥當勞蘋果派為經典必吃，歷年推出的香蕉巧克力雙餡派、香芋派亦各有擁護者，而繼早前與大家分享日本推出「培根馬鈴薯派」引發熱潮，香港與澳門門市打造的「抹茶豆乳派」更是新興爆款點心，雙色內餡不必擔心甜膩，讓粉絲直呼為最好吃的派，成為最夯打卡神器。

圖／小紅書@LuLu探店笔记
圖／小紅書@LuLu探店笔记

港澳麥當勞限定的「抹茶豆乳派」上週（4/11）登場後吸引大批人朝聖，酥脆餅皮內友好地夾滿抹茶綠與豆乳白的餡料，不僅具備層次分明的高顏值視覺，實際味道也備受好評。已嘗鮮的網友分享，第一口為甜蜜的淡淡豆乳香，接著則由微苦還會稍微回甘的抹茶滋味接力，讓許多抹茶控興奮推崇為麥當勞最好吃的派。

圖／小紅書@yakusoku
圖／小紅書@yakusoku

神級新品「抹茶豆乳派」上市後，隨即洗版小紅書乃至各國Instagram等社群平台，網友們紛紛許願自己國家的麥當勞，也能盡快推出這款甜食派，台灣的麥粉們也一起敲碗期待吧。

圖／小紅書@立立是竝
圖／小紅書@立立是竝

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