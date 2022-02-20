麥當勞「香菜冰旋風」實體本尊搶先看！灑滿香菜碎網崩潰：來自陰間的冰淇淋

香菜控、反香菜派準備發動舌戰！中國麥當勞新品「香菜冰旋風」未上市時就因獵奇組合引爆網友熱議，還吸引許多人自備香菜DIY嘗鮮口味。而原訂2/21至2/25限時開賣的品項，日前已搶先於部分門市登場，實體本尊再掀新一波討論，讓網友激動留言：「看到我已經想吐了」、「下一個節日是清明節，要把人送走嗎」，但也有人成功被吊起胃口期待「試毒」，待明（21日）起全面販售勢必再度洗版小紅書。

圖／小紅書@快樂奇奇

中國麥當勞創「異」菜單新力作「香菜冰淇淋」主打酸甜清香、一口入魂，2/21至2/25會員還享限量特價6.6元，相當於一杯只要新台幣29元。官方近日親自公開實物圖，也有優先嘗鮮的網友分享實體照片，可見甜蜜香草冰淇淋上酸甜青檸醬，再鋪上滿滿的香菜屑，視覺十分衝擊。有已品嘗過的人表示越吃越上癮、吃起來意外爽口不違和，但大部分人單看圖片仍舊無法接受，更形容冰淇淋醬綠得發光、顏色不對勁。

圖／小紅書@路路路路易斯吖

留言區的反香菜戰隊崩潰表示：「不行了看著好痛苦」、「下輩子都不會買」、「香菜什麼時候滅絕」、「不想讓我買就直說」、「產品研發部你到底在想什麼」，亦有路人推薦麥當勞下次可考慮韭菜或芥末味。而香菜迷除了有表達喜愛的人，但也有網友無奈表示「我喜歡香菜，但不代表我可以接受他變成冰淇淋」，部分香菜控也因獨特組合稍微猶豫。

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