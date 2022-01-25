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只賣5天！麥當勞「香菜冰旋風」2月挑戰極限　網友：香菜控都沉默了

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@跌落凡间的柚子、；圖／小紅書@Florian
圖／小紅書@跌落凡间的柚子、；圖／小紅書@Florian

香菜控、反香菜派又要大亂了！台灣麥當勞冰旋風最為經典不敗的口味非OREO莫屬，然而中國麥當勞繼打造冰品界香奈兒「山茶花冰淇淋」、融入本土特色的「糖葫蘆冰旋風」，2月將快閃祭出「香菜冰旋風」，消息釋出後掀起網友熱議，更有人搶先自製香菜口味嘗鮮後給予正面評價，成為小紅書目前的打卡神器之一。

圖／小紅書@圆圆
圖／小紅書@圆圆

中國麥當勞「香菜冰旋風」即將於2/21至2/25限時開賣，新品強調酸甜清香的風味，可見香草冰淇淋淋上綠色的檸檬香菜醬、撒上香菜屑，一支特價約29元新台幣。創「異」新菜單的預告曝光後引起討論度，讓香菜派直呼推出後要天天報到，也有大批人針對這款挑戰味蕾極限的口味留言：「這我絕對不吃」、「看起來好地獄」、「愛吃香菜的看了都搖頭」、「等我有錢了 我要讓香菜從這個世界上消失」。

圖／小紅書@跌落凡间的柚子、
圖／小紅書@跌落凡间的柚子、
圖／小紅書@Florian
圖／小紅書@Florian

而有不少人搶在新品上市前，購買麥當勞現有的冰旋風口味，再自主加上自備的香菜葉攪拌後品嘗，稱讚有了香菜提味味道更獨特，台灣的重度香菜迷有興趣也可嘗試，超前部署創新風味。

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