暢遊冰雪夢幻天地！ 5處美麗中華必去「優質滑雪場」特輯

中國⼤陸由北至南皆有優質滑雪場。 圖：海峽旅遊兩岸交流協會╱來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】提到冬季，許多人心目中最夢幻的冬季旅遊方式就是滑雪！中國大陸遍佈各式地形與橫跨高緯度，擁有地形高聳等地理優勢，讓這片土地不論由南到北、皆座落不少優質滑雪場，以秦嶺-淮河以北的冬季保持穩定的降雪，因此締造了大家印象深刻的美麗北國風光，以南的冬季下雪則隨著地勢而決定，季節性的降雪直接受垂直氣候所影響，即使在南方一樣能欣賞到美麗的冰雪世界。不用特地跑到日本、歐美，在鄰近的大陸就能享受到暢快的冰雪娛樂體驗！以下列舉海旅會推薦中國大陸優質滑雪場，感受被白雪包圍的夢幻天地。

吉林／北大湖滑雪度假區

位於吉林省永吉縣的北大湖滑雪度假區，同時座落著度假村建築群，在一片平緩山谷中遍佈良好雪質的雪海。其中的滑雪場規劃不同層級需求的滑雪道，像是分級分齡的雪道、自由式滑雪跳台、空中纜車等，讓滑雪客可以享穿梭林間的速度感，也能親子同樂，同時能入住摩登現代的度假村設備齊全，組成旅人夢想中的冬天度假勝地。

▲北大湖度假村。 圖：童遊微信公眾號／來源

▲北大湖滑雪場山坡平緩。 圖：北大湖度假區微博公眾號／來源

▲北大湖滑雪場設置分級分齡的雪道。 圖：北大湖度假區微博公眾號／來源

吉林／萬達長白山國際度假區

座落在長白山西麓，度假村面積遼闊，為集中滑雪場、度假村、高級酒店群、渡假小鎮、溫泉於一體的冬季旅遊度假區；由設計過冬奧會場比賽的公司所負責，設計出符合冬奧比賽要求的高級雪道，除了高級雪道之外，也設計了初級、中級的雪道，全方位的冬季娛樂體驗讓許多旅客意猶未盡。

▲萬達長白山國際度假區設置符合冬奧會場要求的雪道。 圖：萬達長白山國際度假區微博公眾號／來源

▲度假區的多種住宿選擇可以帶親子同樂。 圖：萬達長白山國際度假區微博公眾號／來源

黑龍江哈爾濱／亞布力陽光度假村滑雪場

亞布力滑雪場座落在中國大陸最大的滑雪區，山形地貌獨特、因此造就了東北地區最優質的滑雪場；由於積雪期長，豐厚的雪質與適中硬度讓這裡不僅是旅遊滑雪的絕佳地點，同時非常適合作為競技滑雪的優良場地，區分了旅遊滑雪區跟高山競技滑雪區，無論介在哪個滑雪技巧程度，都能在這裡被滿足。

▲亞布力滑雪場為大陸最大的天然滑雪場。 圖：亞布力陽光度假村滑雪場微博公眾號／來源

▲亞布力滑雪場可以滿足各路好手的挑戰。 圖：亞布力陽光度假村滑雪場微博公眾號／來源

河北張家口／密苑雲頂樂園

位於張家口市崇禮區，同時座落了雲頂滑雪公園A、Ｂ，這裡更成為2022年北京冬奧的自由式滑雪與單板滑雪比賽場地，雲頂樂園開發了共計88條、區分不同滑雪程度的雪道，雲頂滑雪公園更設有不同難度的滑雪跳台，不論是新手還是專業好手都可以在這裡盡情享受滑雪的樂趣；雲頂樂園中更規劃了文化小鎮、太子滑雪小鎮、奧運媒體村，打造成絕佳的冬季旅遊度假勝地。

▲其中的雲頂滑雪公園為2022北京冬奧的比賽會場之一。 圖：海峽旅遊兩岸交流協會／來源

雲南麗江／玉龍雪山滑雪場

玉龍雪山作是旅行麗江必去的名山之一，玉龍雪山滑雪場座落在雪山的東麓，是距離赤道最近，可以說是最溫暖的天然高山滑雪場，這裡因為垂直氣候的關係，即使緯度低，卻也能保持長達八個月的雪期，但需要注意的是因為山勢較高，相關的身體保護措施需要先行完備，才能進行享受高山滑雪，欣賞周遭的壯闊山林與美麗的海子，更有機會可議欣賞到寶藍顏色的冰川。

▲玉龍雪山滑雪場為高山滑雪場。 圖：ShutterStock／提供

▲玉龍雪山滑雪場位居高處、視野良好。 圖：ShutterStock／提供

無需跑到日本或歐美，中國大陸就有絕佳的滑雪場可以暢玩！想知道更多冬季旅遊資訊、冬季旅遊景點，可以查詢海峽旅遊兩岸交流協會網站，線上搜羅精彩的風景。

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