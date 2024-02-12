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走春必去！全台「超人氣8間財神廟」 求財求好運

全台「超人氣8間財神廟」求財求好運！走春必去

聯合新聞網／ 記者陳睿中／即時報導
圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁、記者陳睿中攝影
圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁、記者陳睿中攝影

新春到來，民眾們絕對不會忘記「拜財神」，藉此祈求新的一年能夠財源廣進。包括南投紫南宮、松山霞海城隍廟等地，都是極具代表性的求財聖地。

提醒民眾，祭拜財神時，均採「入龍門、出虎口」的進門順序，而且要講清楚個人姓名、生日、地址等資料與貢品，並明確說明祈願的內容與目標。祭拜時，最重要的就是心誠則靈，部份信眾也會準備壽金、五路財神金，或是有象徵意義的水果、甜食。若成功求取錢母、發財金後，可作為事業的部份資金或存入流通戶頭中，記得要「有借有還」！

【松山霞海城隍廟】

松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟 - 五路財神粉絲頁
松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟 - 五路財神粉絲頁

不僅許多人會到霞海城隍廟來拜月老，更有許多股民前來拜五路財神，祈求股海昌隆。廟方也會安排「摸財神爺鬍鬚」、「送錢母」等活動，增添民眾財運與好運氣。

【中和南山福德宮】

中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影
中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影

俗稱「烘爐地」的中和南山福德宮，以一座高達108台尺的巨型土地公神像最具辨識度，幾乎24小時都可見到信眾前來祭拜，為北台灣代表性的發財聖地。

【南投紫南宮】

每年新春，紫南宮總吸引大批的民眾前來拜財神、求發財金。圖／報系資料照，記者黑中亮攝影
每年新春，紫南宮總吸引大批的民眾前來拜財神、求發財金。圖／報系資料照，記者黑中亮攝影

已有兩百餘年歷史的「南投竹山紫南宮」，每年都是民眾熱門的走春地點，更會有長長的人龍排隊索取新年錢母，可謂是全台最具代表性的財神廟。

【福安宮】

屏東車城福安宮號稱為全台最大的土地公廟。圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁
屏東車城福安宮號稱為全台最大的土地公廟。圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁

屏東車城福安宮與紫南宮、福德宮並列「全台三大土地公廟」，並為全台與東南亞最大的土地公廟，總是吸引許多信眾前來求財祈福。

【北港武德宮】

北港武德宮為「台灣第一座五路財神廟」。圖／擷取自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁
北港武德宮為「台灣第一座五路財神廟」。圖／擷取自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁

北港武德宮以「台灣第一座五路財神廟」著稱，擁有氣勢宏偉的廟宇建築，同時也是當地的信仰中心。

【板橋慈惠宮】

板橋慈惠宮因郭台銘而更添傳奇性。圖／擷取自板橋慈惠宮粉絲頁
板橋慈惠宮因郭台銘而更添傳奇性。圖／擷取自板橋慈惠宮粉絲頁

板橋慈惠宮是板橋最早的媽祖廟，因郭台銘年幼時曾借住在宮內而增添話題性，連帶吸引許多信眾前來。

【萬里金山財神廟】

金山財神廟內。記者祁容玉／攝影
金山財神廟內。記者祁容玉／攝影

金山財神廟不僅是許多民眾求財的聖地，更成立「財神銀行」服務，只要擲出聖杯就可借用發財金，最多300元。

【台中廣天宮財神開基祖廟】

台中市北屯區廣天宮。記者余采瀅／攝影
台中市北屯區廣天宮。記者余采瀅／攝影

宮內所供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊，堪稱是全世界位階最高、唯一由皇帝親自頒旨雕刻、歷史最悠久的財神，並設有「財神寶庫」，吸引許多信眾前來。

※ 提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

四川 東南亞 竹山 走春 金山

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