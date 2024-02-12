全台「超人氣8間財神廟」求財求好運！走春必去
新春到來，民眾們絕對不會忘記「拜財神」，藉此祈求新的一年能夠財源廣進。包括南投紫南宮、松山霞海城隍廟等地，都是極具代表性的求財聖地。
提醒民眾，祭拜財神時，均採「入龍門、出虎口」的進門順序，而且要講清楚個人姓名、生日、地址等資料與貢品，並明確說明祈願的內容與目標。祭拜時，最重要的就是心誠則靈，部份信眾也會準備壽金、五路財神金，或是有象徵意義的水果、甜食。若成功求取錢母、發財金後，可作為事業的部份資金或存入流通戶頭中，記得要「有借有還」！
【松山霞海城隍廟】
不僅許多人會到霞海城隍廟來拜月老，更有許多股民前來拜五路財神，祈求股海昌隆。廟方也會安排「摸財神爺鬍鬚」、「送錢母」等活動，增添民眾財運與好運氣。
【中和南山福德宮】
俗稱「烘爐地」的中和南山福德宮，以一座高達108台尺的巨型土地公神像最具辨識度，幾乎24小時都可見到信眾前來祭拜，為北台灣代表性的發財聖地。
【南投紫南宮】
已有兩百餘年歷史的「南投竹山紫南宮」，每年都是民眾熱門的走春地點，更會有長長的人龍排隊索取新年錢母，可謂是全台最具代表性的財神廟。
【福安宮】
屏東車城福安宮與紫南宮、福德宮並列「全台三大土地公廟」，並為全台與東南亞最大的土地公廟，總是吸引許多信眾前來求財祈福。
【北港武德宮】
北港武德宮以「台灣第一座五路財神廟」著稱，擁有氣勢宏偉的廟宇建築，同時也是當地的信仰中心。
【板橋慈惠宮】
板橋慈惠宮是板橋最早的媽祖廟，因郭台銘年幼時曾借住在宮內而增添話題性，連帶吸引許多信眾前來。
【萬里金山財神廟】
金山財神廟不僅是許多民眾求財的聖地，更成立「財神銀行」服務，只要擲出聖杯就可借用發財金，最多300元。
【台中廣天宮財神開基祖廟】
宮內所供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊，堪稱是全世界位階最高、唯一由皇帝親自頒旨雕刻、歷史最悠久的財神，並設有「財神寶庫」，吸引許多信眾前來。
※ 提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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