10間台灣溫泉飯店精選推薦！來場秋冬放鬆休閒之旅～

在秋天微涼以及冬天寒冷的天氣之下，暖呼呼的溫泉可不是最吸引人的行程之一嗎？在週末的假期，帶著家人、朋友或是另一半去泡湯約會，泡溫泉對身體有益外也可促進彼此的感情。本篇文章精選10間台灣溫泉飯店推薦，現在就跟著推薦名單下訂住宿，來場秋冬悠閒的放鬆之旅吧！





台灣溫泉飯店 目錄

台灣溫泉飯店推薦

北部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 山形閣溫泉飯店

溫泉飯店 烏來旅晨溫泉民宿

溫泉飯店 春水笈溫泉度假會館

中部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 統一渡假村谷關溫泉養生會館

溫泉飯店 日月潭馥麗溫泉大飯店

南部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 草地人溫泉會館

溫泉飯店 國蘭花園Villa會館

東部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 蝴蝶谷溫泉渡假村

溫泉飯店 金都大飯店

溫泉飯店 富野大飯店

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台灣溫泉飯店推薦

台灣可以說是溫泉王國，因為特殊的地殼結構，地熱遍佈臺灣全島，形成全島幾乎均有溫泉資源的現象，可以說身在台灣，若你還沒有去過一趟溫泉之旅，就太可惜了！溫泉水療不只能用來養生保健，還可以修養身心。在工作忙碌之餘，想要安排一場休閒放鬆的旅行，那入住台灣溫泉飯店就是你非常好的選擇，以下就來看看編輯精選的十大台灣溫泉飯店吧！





北部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 山形閣溫泉飯店

▲台灣溫泉飯店推薦-山形閣溫泉飯店 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

山形閣以「感受最初、最原始的美好」為構想設計，沿用原始建築作為基底，外觀採以雪山山脈與中央山脈的雄偉壯闊之姿、裝潢設備融入古老的傳統歷史，與地區性的歸屬認同感，使人感受自然平靜的親和力。客房內搭配細膩柔和的色彩，天然石材與木質的溫暖色調相互結合，更能顯現出自在溫馨的氛圍，彷彿讓您置身在森林原野之中。山形閣位於礁溪最佳的地理位置，提供了現代人輕鬆、自由、舒適、恬靜的度假休憩場所。

地點：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





溫泉飯店 烏來旅晨溫泉民宿

▲台灣溫泉飯店推薦-烏來旅晨溫泉民宿 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

此間旅宿位於新北市的烏來區，坐落於大自然之中，歡迎喜歡大自然的朋友前來相聚，在冬天時，想到安靜的地方放鬆、泡溫泉，或是夏天時，到老街走走逛逛、到烏來瀑布聆聽蟲鳴鳥叫，烏來旅晨溫泉民宿都會歡迎您的到來！開車至烏來瀑布只需8分鐘，至烏來老街只需5分鐘，至烏來吊橋只需4分鐘。

地點：新北市烏來區烏來里西羅岸路37號

入住時間：16:00

退房時間：11:00





溫泉飯店 春水笈溫泉度假會館

▲台灣溫泉飯店推薦-春水笈溫泉度假會館 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

黑色的時尚、紅色的熱情、咖啡色的典雅，「春水笈溫泉渡假」獨特的室內設計風格展現出不同風采，讓您置身其中，彷彿來到了不同的國度。美麗的床幔，舒適的大床，全白的底色配雅致的陳設擺設，巧妙營造出浪漫時尚的空間觀感。旅宿還享有貼心服務：春水笈玻璃屋早餐、腳踏車暢遊、不老溫泉泡腳池等等。

地點：宜蘭縣礁溪鄉六結村六結路106巷21弄10號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









中部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 統一渡假村谷關溫泉養生會館

▲台灣溫泉飯店推薦-谷關統一度假村 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

座落於大甲溪旁，與四季景致交織，與山林融為一體，統一谷關溫泉系飯店使用泰雅彩虹橋玻璃造景與編織圖紋作為點綴裝飾，讓旅客充分感受文化傳承和大自然間的行動美學，房內則以大片窗景融入大甲溪景觀與山色，躺在床上就能遠眺溪流與山景的壯麗風貌！此外，絕不能錯過谷關知名的碳酸氫鈉泉，超有仙氣感的戶外湯泉」，白天夜晚享受不同的氛圍。渴望住進大自然的旅客，推薦體驗全新豪華露營區，無須攜帶任何裝備就能享受一泊四食野奢假期，讓您在山林中泡湯饗美食、吸收芬多精，體驗紓壓氧氣假期！

地點：台中市和平區博愛里谷關東關路一段188號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





溫泉飯店 日月潭馥麗溫泉大飯店

▲台灣溫泉飯店推薦-日月潭馥麗溫泉大飯店 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

馥麗溫泉大飯店，以「馥．麗」兩字為名。「提供融入天地山水四時節氣之休憩，滿足五感追求之風格旅行，成就心靈與萬物相應，為馥麗的品牌內涵。」 也寄寓著馥麗傳遞的「自然風尚、貼心服務、個性渡假」的品牌理念。豐富的設施服務包括交誼廳、桌遊、公共區域WiFi、會議室、行李寄放、Spa、提供場地租借、附設停車場、美食餐廳、戶外游泳池、大眾溫泉池、兒童戲水池、露天浴池等等。

地點：南投縣魚池鄉中山路250-2號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









南部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 草地人溫泉會館

▲台灣溫泉飯店推薦-草地人溫泉會館 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

草地人溫泉會館，懶人露營附露天溫泉一次滿足，這裡有寬闊的活動空間、純粹的鳥語花香，還有溫暖的人情味，當看膩了都市的炫彩奪目，就會想念山上的石板路。杜絕了機械的嘈雜、煩心的頭痛欲裂，在這裡可以好好放空，享受單純的歡樂嬉鬧聲與大自然的擁抱。

地點：高雄市六龜區新發里新開路33-1號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





溫泉飯店 國蘭花園Villa會館

▲台灣溫泉飯店推薦-國蘭花園Villa會館 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

國蘭花園VILLA會館，位於高雄市六龜區寶來里的半山腰平台上，佔地四公頃，地處幽谷，山巒疊翠，會館依山畔水，建築設計以日式禪風加上庭園風格為主軸。會館住宿區分為四種不同的房型—水漾VILLA、河畔風呂、觀景麗緻以及微風水月，最大的特色是每一間客房都擁有私人的SPA池及私人庭園，因居高臨下的視野讓山巒起伏盡收眼底。每間客房設計不同風格浴池，有鏡面戲水池、有以原石砌的冷熱浴池也有氣泡按摩床的功能，一走進房內還洋溢著台灣檜木清香味。

地點：高雄市六龜區寶來里寶來寶來二巷36號

入住時間：17:00

退房時間：11:00









東部 台灣溫泉飯店

溫泉飯店 蝴蝶谷溫泉渡假村

▲台灣溫泉飯店推薦-蝴蝶谷溫泉渡假村 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

渡假村結合了富源國家森林遊樂區，為我國首座結合原始森林、溫泉(碳酸鹽泉)、豐富生態的住宿環境，可以在大自然的森林中享受芬多精森林浴的洗禮、以及頂級渡假Villa的尊貴住宿享受。

地點：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





溫泉飯店 金都大飯店

▲台灣溫泉飯店推薦-金都大飯店 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

金都大飯店，位於台東知本卑南鄉，100米超寬敞面寬，大膽採用墨黑色塗裝，加上大型鐵件拱門格柵設計，恢宏而大氣，襯以豐厚有致的園藝景觀，花木扶疏，漫步一樓長廊，花影婆娑，光影斑斕美不勝收！ 一樓飯店大廳，混搭華美歐式與神秘拜占庭殖民風格設計，大型鍛鐵鳥籠意象接待櫃台，搭配純手工粉壓花轉，富麗而精緻，隨意搭配的古董歐式老傢俱，更營造出充滿歷史風味的悠悠美感！

地點：台東縣卑南鄉溫泉村溫泉路300號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





溫泉飯店 富野大飯店

▲台灣溫泉飯店推薦-富野大飯店 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

高野大飯店，富野集團旗下飯店之一，1998年以「知本富野渡假村」問世，2007年蛻變為「 高野大飯店」再出發，提供全新品牌概念的溫泉假期。知本高野坐落於台東縣卑南鄉的知本溫泉區內，得天獨厚擁有溫泉、峽谷、瀑布、森林遊樂區及碧波海灣，加上樸實的原鄉人文，純淨的土地山水，讓您置身桃源幽境。

地點：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路

入住時間：15:00

退房時間：11:00









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