全台茶屋推薦！ 9家必訪茶屋體驗沏茶品茗新美學，當個時尚的現代隱士

茶文化傳承數千年，也是我們日常生活中熟悉的飲品。雖然傳統茶道逐漸式微，但特色茶屋卻愈來愈多，喝茶是體驗自然的一種方式，尋求忙碌世界的一份怡然自得，靜心喝一杯茶，日常美好的風景俯拾即是。靜心、當下是茶屋的完美型態，走進環境清幽古色古香的茶屋裡，細細品味茶滋味的千變萬化，讓你漸漸愛上茶的世界，今天帶你遠離都市喧囂，當個現代隱士！新的茶文化來襲，沏茶品茗其實也能很時尚！

三徑就荒

靜靜座落於松菸旁巷弄的「三徑就荒」並沒有明顯的招牌，隱隱散發一種靜謐的氛圍，店內溫潤質樸的裝潢，適度的留白，更增添了幾分空靈氣息。平時不定期會舉辦展覽和藝文活動，除了各式茶飲外，也供應茶酒特調和茶點，從炙茶開始到等待炭火煮水的同時，聞著飄散的茶香，讓人頓時忘卻門外的喧囂紛擾。

圖片來源 / IG@__yi___0

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地 址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄15號1樓

電 話：02-2746-6929

營業時間：12：00-20：00(周一～五) 、11：00-20：00(周六～日)

珍珠菓子喫茶屋

「珍珠菓子」位於碧湖畔，純日式庭院放置木桌椅、檐廊上有和式座位，復古木造房子散發出沉穩內斂的氣息，室內暈染著昏黃的燈光、擺放老式收銀機及檯燈等古物件，塑造出懷舊氣氛。提供簡餐、茶飲、各式甜點等，尤其香甜細膩和菓子精緻的像是藝術品， 讓人不知從何下口，帶著京都風華的氛圍，令人覺得安閒自在。

圖片來源 / IG@amberkao063

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圖片來源 / IG@hana416086

地 址：台北市內湖區內湖路二段103巷38號

電 話：02-2797-3972

營業時間：11：00-17：30

八拾捌茶輪番所

日治時期保留至今修復改建的「八拾捌茶輪番所」座落於西門町鬧區中的一方幽僻淨土，雖然是純日式建築，供應的卻是原產台灣的上等品質毛茶，餐點有簡餐、輕食、台菓子、洋菓子和上生和菓子等點心。超有氛圍的日式長廊和榻榻米座位，也吸引不少遊客前來拍照，在木窗光影之間，享受茶香相伴的雅逸時光。

圖片來源 / IG@tltcp_emperorurchin

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地 址：台北市萬華區中華路一段174號

電 話：02-2312-0845

營業時間：11：30-18：00

仙島sento

「仙島sento」取名來自蓬萊仙島，中式古典又復古時尚的顯眼外觀，整體空間自帶仙氣。東方口味結合漢方元素，揉合日式茶道體驗，創造新的茶道風格。仙島茶飲與眾不同之處在於使用天然羅漢果糖，標榜零熱量、零碳水，加入全新的食養配方，提煉出無負擔的漢方奶茶，讓你完整透過味覺、視覺、嗅覺體驗，瞬間遁入新奇的茶飲世界。

圖片來源 / IG@hanyiiicheng

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地 址：台北市大同區承德路三段90巷2號

電 話：02-2595-3757

營業時間：12：30-19：30(週三～五)、11：30-19：30(週六～日)

冉冉茶事 ZEN ZEN THÉ

曾評選為台灣五大當代茶空間的「冉冉茶事」，以黑色調為主的茶屋，營造出寧靜舒心感，猶如雲霧般的主牆面設計，也代表著冉冉上升的煙霧，使人如同置身山林中。別具一格的品茶方式，專業侍茶師從茶葉介紹，到感受沖泡的詳細引導流程，讓人細細品味純粹的茶湯風味。採全預約制，記得身上避免使用香水，才能沈浸在這茶的饗宴中。

圖片來源 / IG@standinghere

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地 址：台中市南屯區大墩路589號

電 話：04-2320-3068

營業時間：10：00-19：00(週一～五)、09：30-17：30(週六)、 深夜茶館 週五 20：30-22：30

兆兆茶苑

將經營35年的傳統茶行大變身，「兆兆茶苑」這個全新品牌，以自家的茶園、製茶廠，提供優質的台灣好茶，希望讓茶變成更多人的日常。以老宅改建，打造出現代陋室，靜謐迷人的品茶空間，以貫穿茶屋的灰色旋梯為亮點。運用大面開窗、天井引進陽光與空氣，與屋外植樹的和煦綠意相呼應，營造出自在靜心整體氛圍。

圖片來源 / IG@cco.foodie

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地 址：台中市西區向上路一段79巷66弄22號

電 話：04-2301-1222

營業時間：12：00-17：30(週一～五)、12：00-18：00(週六)、(週日公休)

奉茶.十八卯

日治時代的老建築「奉茶.十八卯」，近百年的日式老料亭修復後原貌重現。茶屋採光良好，大片玻璃窗透著屋外綠意盎然，提供道地的茶品、茶點、素食。二樓是展覽空間，可以欣賞茶器創作，不定期會舉辦表演活動。店內最受歡迎的雙杯茗品系列，店家泡好茶並把聞香杯扣在茶碗後送上，讓不懂功夫泡茶的人也能輕鬆品茗。

圖片來源 / IG@yao_yao_o

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地 址：台南市中西區民權路2段30號

電 話：06-221-1218

營業時間：10：00-18：00(週一公休)

隱茶 Stream Tea

五十年歷史的木造老宅以優美的姿態立於碧綠湖面之上，周圍山嵐繚繞、雲霧迷濛，「隱茶 Stream Tea」就隱身在秘境般的絕美景色中。店家提供多樣化的茶品、點心、簡餐，精選的台灣高山茶，茶湯香氣多層次而回甘。一邊細細品茗，還能夠欣賞窗外的湖光山色，享受靜謐悠然的午後時光。

圖片來源 / IG@girl520_x

圖片來源 / IG@jen_chun0228

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地 址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

電 話：049-277-6471

營業時間：10：00-17：00 (週一～週五)、10：00-18：00 (週六、日)

山角鐵茶屋

座落梅山樟樹湖茶園中的「山角鐵茶屋」，四周山巒起伏、雲霧繚繞。無論哪個季節，都有如詩畫般的風景，當櫻花盛開時，更是美到令人屏息。室內日式茶席體驗區，裝潢清幽雅致；戶外觀景涼亭擁有絕佳的視野，飽覽壯麗的阿里山景色，樟樹湖的好茶搭配以茶入味的小點心，盡是輕鬆寫意的氛圍，想造訪人間仙境可千萬記得要先預約喔！

圖片來源 / IG@oooginananaooo

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圖片來源 / IG@pa_pa_82

地 址：嘉義縣梅山鄉樟樹湖27號

營業時間：11：00-18：00(週六、日、一)

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