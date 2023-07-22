「土用の丑の日」來了！ 5大飯店「鰻魚料理」必吃：京樂鰻魚八吃、煉‧瓦鰻魚三味、中山元氣鰻魚

日本人為什麼喜歡在夏季最熱的時候～土用の丑の日吃鰻魚？相傳這也跟「廣告」有關！就像台灣中秋節盛行烤肉可能是因為烤肉醬廣告帶動，據說江戶時代安永年間有個商人為了鰻魚賣不掉發愁，詢問於有天才之稱，多才多藝的平賀源內，平賀源內隨手寫了「本日土用の丑の日」讓店主貼在門口，結果熱賣，後來「土用の丑の日」也變成「鰻の日」。

「土用」指的是陰陽五行說裡四季變化的節點之一，原指立春、立夏、立秋、立冬前十八天。現在「土用」常特指夏季土用，亦即立秋前十八天最為炎熱的時間段。日本人也玩諧音梗，喜歡在「丑の日（うしのひ）」吃一些與「う」發音相近的食物求吉利保平安，除了鰻魚（うなぎ）以外，還有烏冬面（うどん）、梅干（うめぼし）、瓜（うり）等，都是季節性美食。鰻魚本身就是滋補之物，富含維生素A、維生素B12、EPA和DHA等omega-3不飽和脂肪酸，降血脂又消暑開胃補元氣，燒烤烹調後可連皮帶骨吃，是相當受歡迎的日本料理代表，今年的土用の丑の日是7／30，準備好吃鰻魚了嗎？ 來瞧瞧各家大飯店送上的鰻魚料理吧！

高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳的蒲燒鰻魚飯，色澤微焦金黃，肉質肥嫩，鹹香味美；圖／高雄萬豪酒店

日本食材正宗關東技法 高雄萬豪酒店京樂鰻魚八吃

高雄萬豪酒店11樓的京樂日本料理餐廳以「日本產食材認證」著稱，由日本籍主廚渡邊正紀執掌，今年特別為土用丑日設計「鰻魚八吃」會席料理，呈現11道傳統和風美饌，可品嘗8種不同風味的鰻魚料理。

鰻魚料理有關東與關西兩種做法，渡邊正紀承襲關東技法，鰻魚先蒸後烤，口感更軟嫩細緻。以柴魚高湯料理「鰻魚果凍」及「鰻魚慕斯」為宴席開端，鹹甘可口；第二道燻烤「白燒鰻」和炙烤「日本A5和牛」融合在爽口雪梨醋飯上，以松露味噌增添風味，濃郁清甜。「鰻魚有馬山椒煮」則以秘製醬汁醃滷的有馬山椒與鰻魚一同煨煮，香氣獨特、滋味醇厚甘美；「鰻魚打豆揚」是將酥炸後的豆皮捲裹毛豆泥與烤鰻魚，外層酥脆、內裡綿密；「鰻卷玉子」則是用蛋汁層層捲裹烤鰻魚，口感柔嫩甘甜。重頭戲「蒲燒鰻魚飯」先以特製醬汁刷烤在肥美鰻魚上，色澤微焦金黃，佐山椒粉、海苔絲及蔥花等辛香食材提味，鹹香味美；止椀（湯品）則以滷香「鰻肝」佐入口即化的朧昆布熬煮，去除腥味與苦味，香氣濃郁誘人。鰻魚套餐每位2,880元加10%服務費，即日起至9／15限定販售。 高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳的鰻魚套餐（2,880元+10%）；圖／高雄萬豪酒店

除了鰻魚八吃會席料理外，京樂日本料理也推出嶄新盛夏套餐。10道精緻豐盛的菜餚，包括以鮑魚葛打佐冬瓜水晶煮及青柚子絲的冷鉢（開胃小品）、舒肥鴨搭配新鮮無花果，淋上帶有濃郁芝麻香氣的細緻豆腐泥的前菜、嚴選夏季飽滿Q彈的真章魚，以法式油封手法鎖住鮮甜的溫鉢（燉煮料理）、進肴（下酒主菜）香煎鮮甜龍蝦的更是肉質彈嫩緊實，還有當日新鮮直送綜合生魚切片，可品嘗五種鮮甜肥美的刺身。渡邊正紀表示：這是在夏季精心設計的鰻魚會席料理及盛夏限定套餐，將最道地的日本美食帶給賓客，希望在炎熱的天氣裡為大家補充體力與活力。

高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳的鰻魚套餐的盛夏限定套餐；圖／高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳地址：高雄市鼓山區龍德新路222 號11F限期：即日起至9／15訂位：專線(07) 559-6918

台灣白鰻、日本星鰻＋黑鮪魚一次品嚐 台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦推鰻魚套餐

台南大員皇冠假日酒店推出「鰻魚季」主題料理，由煉‧瓦日本特色餐廳郭曉芸副主廚發揮職人廚藝，研發「鰻魚套餐」每套2,280元+10%，可一次品嘗台灣白鰻、日本星鰻。選用600公克大小的台灣白鰻，鮮嫩無土腥，手工拔刺每日現殺、費工繁瑣。前菜是「鰻作醋」，將鰻魚先烤再蒸，配上小黃瓜及自製和風醋、陳醋混合的淋醬，清爽開胃。「黑鮪魚旬彩刺身」選用日本空運進口黑鮪魚，均勻油花新鮮厚切，令人食指大動。「鰻魚白樺蒸」將白鰻烤到上色、再蒸到軟嫩，兩片白鰻魚肉夾入山藥，配上勾芡白柚子胡椒湯汁，精緻典雅，完整保留鰻魚的細緻美味。「鰻魚三味」以日本星鰻炙燒握壽司、燒白鰻、蒲燒鰻三種組合。日本星鰻選用更小隻、肉質口感更軟嫩，炙燒之後膠質軟化、肉質彈牙，再配上握壽司口感豐富。新鮮白鰻則以胡椒鹽調味、燒烤，保留肉質鮮甜原味。人氣風味的蒲燒鰻，烤香之後刷上自製蒲燒醬汁，並灑上山椒粉提味。

台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳「鰻魚季」的「鰻魚三味」，一次可以吃到日本星鰻炙燒握壽司、燒白鰻、蒲燒鰻三種組合；圖／台南大員皇冠假日酒店。

完整的「鰻魚套餐」中還搭配上「海虎蝦蔬菜天婦羅」、「鹽燒西班牙伊比利松阪豬」、「廣島生蠔鮮湯」、手作甜點與當令水果，讓套餐菜色更加多元豐富。夏熱之際最需要消暑食補，以營養美味的鰻魚提振你的夏日元氣！

台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳「鰻魚套餐」（2,280元）；圖／台南大員皇冠假日酒店。

台南大員皇冠假日酒店 煉‧瓦日本特色餐廳

地址：708台南市安平區州平路289號限期：即日起至8／31日訂位：06-512-1807。

元氣料理來了！鰻魚便當可外帶 台北老爺中山日本料理消暑敬獻

台北老爺酒店中山日本料理廳因應日本當令節氣的「土用丑日」推出「元氣料理套餐」及「元氣鰻魚外帶飯盒」，主廚特選幼鰻，透過純熟的廚藝及多道工序，佐以日本山椒特調之蒲燒醬汁浸潤鰻魚慢火細烤，魚肉鮮嫩Q彈，為饕客補元氣，迎接炎熱立夏季節。元氣套餐每套3,280元+10%，元氣飯盒每份880元。 台北老爺酒店中山日本料理廳元氣套餐（3,280元+10%）的招牌靈魂「蒲燒元氣鰻魚」；圖／台北老爺酒店

中山日本料理主廚藍文彬精心規劃的元氣套餐內容含前菜的鮑魚佐涼豆腐麵、季節生魚片五種（含油鮪）、現流明蝦、香菇丸子天婦羅、蒲燒元氣鰻魚、松露奶油煎牛排、握壽司3貫（含海膽）、櫛瓜蛤蜊清湯及水果甜點，不管是沁涼前菜、清爽壽司、精緻燒物或湯品都讓人胃口大開，即日起至9／30供應，每套3,280元+10%。

套餐以口感清爽的「鮑魚佐涼豆腐麵」開啟序曲，接著鮮甜誘人的生魚片清爽上桌，酥炸爽口的天婦羅搭配新鮮蘿蔔泥。老饕們引頸期待的「蒲燒元氣鰻魚」是套餐中的靈魂，以日本山椒所特調之蒲燒醬汁浸潤鰻魚以多道工序慢火燒烤，鮮嫩入味。另一道「松露奶油煎牛排」選用濃郁的松露醬佐以美國肋眼牛排，肉質鮮甜，香味四溢，最後以「櫛瓜蛤蜊清湯」為盛夏寫上完美句點，營養低卡又能吃出滿滿鮮味，調節體內濕氣達到清熱消暑的目的。

台北老爺酒店中山日本料理廳元氣鰻魚外帶盒飯（880元）只賣到7／30土用丑日當天；圖／台北老爺酒店

除了餐廳推出的元氣料理套餐外，還有「元氣鰻魚外帶盒飯」可供外帶，每份880元。主廚特選一年以下幼鰻，以日本山椒所特調之蒲燒醬汁浸潤鰻魚燒烤，山椒香氣辛辣開胃，搭配彈牙的越光米飯及味噌湯食用，增強體力、補充元氣，迎接炎熱立夏「土用丑日」。

台北老爺酒店 中山日本料理地址：台北市中山區中山北路二段37之1號2F限期：「元氣鰻魚外帶盒飯」即日起至7／30止；「元氣料理套餐」至9／30止。訂購：（02）2542-3266轉中山日本料理，取餐前一天來電訂購。

期間限定懷石料理、鰻魚多吃 JR東日本HAYASE日本餐廳

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理餐廳為日本東北仙台的hotel metropolitan 旗下品牌餐廳，在日本已有30年歷史。料理長郡司行雄（Yukio Gunji）特別推出整套「鰻魚懷石料理」3,800元（午餐／晩餐），即日起全面供應！

料理長郡司行雄的「鰻魚懷石」套餐，以懷石料理的精神出菜，美食饕客可以品嘗到以各種手法將鰻魚入菜的懷石精選，包括先付「鰻魚黃瓜拌」、椀物「和牛澤煮椀」、造里「薄切白身魚」、御凌「鰻魚押壽司」、燒物「鰻魚白燒」、食事「鰻魚丼飯」，加價600元還可品嘗到「鰻魚捲玉子」，一次品嘗各式鰻餚，隨著菜單設計的起承轉合，感受鰻魚料理的多樣性，讓炎熱的夏天更具儀式感！ JR東日本大飯店 HAYASE日本料理餐廳包廂專享鰻魚懷石料理（3,800元+10%）；圖／JR東日本大飯店

郡司行雄表示： HAYASE日本料理以提供日本東北原汁原味的懷石料理為主，食材多樣化，手法細緻，精選最棒的部位讓大家品嘗。除了鰻魚懷石套餐外，選擇其他的懷石料理套餐，7／20～8／20間，也可加價200元將「食事」升級為迷你鰻魚丼。如果是7／30來HAYASE日本料理餐廳，不需要加價即可直接升級，感受最應景的「土用丑之日」！

品嚐HAYASE日本料理餐廳其他懷石料理套餐，可以加價200元將「食事」升級為迷你鰻魚丼；7／30當日造訪可免費升級；圖／JR東日本大飯店

地址：台北市中山區南京東路三段133號限期：即日起至8／20止。訂購：專線(02)7750-0932

雲林鰻魚搭加拿大鵝肝變身法式精品 台北遠東香格里拉ibuki日本料理

台北遠東香格里拉7樓的ibuki日本料理餐廳，精心挑選了三道讓人食慾大開的鰻魚料理，由主廚李淼文嚴選台灣雲林新鮮優質鰻魚匠心烹製，展現現烤鰻魚的豐腴油脂及細緻肉質，以及迷人的炭烤香氣，無論是蒲燒鰻魚飯、鰻魚手卷還是創意搭配加拿大鴨肝與日本圓茄佐照燒醬，都是迎接「土用丑日」的節氣饗宴！農曆「大暑」將來臨，炎炎夏日是品嚐鰻魚好「食」機。

台灣雲林蒲燒鰻魚飯 （午間套餐980元／單點1,080元）；圖／台北遠東香格里拉酒店

這是道展現精湛廚藝的經典料理，主廚選用來自雲林的優質鰻魚，細心處理魚刺，以純熟刀工和技法，切成適當大小，接著將備好的鰻魚片放在烤網上，精確掌握炭烤火候與時間，讓鰻魚表面呈現金黃色澤，再將炭烤鰻魚鋪在白亮軟Q米飯上，讓飯粒充分吸收鰻魚鮮美肉汁與蒲燒醬的鹹香！另一種品味鰻魚的料理是經典的日式手卷，主廚將新鮮鰻魚悉心以炭火燒烤，帶來獨特的香氣和口感。壽司飯經過細緻的調味，口感Q軟香甜，再以脆口的海苔片將其卷起，與鮮美鰻魚和壽司飯，帶來豐富的層次口感。

台灣雲林鰻魚加拿大鴨肝圓茄佐照燒醬變身法式精品（880元）；圖／台北遠東香格里拉酒店

有別於傳統鰻魚飯，李淼文創意融入法式料理精髓，將蒲燒鰻魚搭配加拿大鴨肝與日本圓茄，將圓茄切半後抹上照燒醬燒烤至熟透軟糯，再加上秋葵、玉米筍、彩椒、杏鮑菇鋪陳，最後放上柔軟鹹鮮的香煎鴨肝增添奢華風味，撒上炸洋蔥絲及辣椒絲更添層次感，層層堆疊出令人驚豔的口感，也展現主廚和洋融合的獨特新意。

台北遠東香格里拉 ibuki日本料理餐廳

地址：台北市大安區敦化南路二段201號7樓限期：常態供應。訂購： (02) 7711-2080。

編輯／廖苡安

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212963