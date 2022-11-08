綠島人記憶中的家鄉味，海草蛋餅搭配特製辣椒醬超搭！

【晨鄉早餐】 位於熱鬧的漁港路上，是綠島當地的老字號早餐，店家以經典台式早餐為主，物超所值的價格與份量充足的餐點，深受在地民眾以及觀光客喜愛，一天的活力來源就從【晨鄉早餐】開始。

店家除了有蛋餅、漢堡、吐司、煎餅、包子等經典早餐外，還有鐵板麵、鍋燒意麵、韓式肉醬麵等份量十足的正餐可供民眾選擇，搭配紅茶、豆漿就是豐盛圓滿的一餐囉！

▲餐點堅持現點現做。

海草蛋餅

將綠島特產海菜與台式蛋餅結合，吃得到蛋香與海草的風味，簡單的搭配卻有不一樣的驚喜，搭配醬油膏、辣椒醬等醬料，風味更上一層樓，一不小心就把整盤吃完！

黑胡椒鐵板麵(加蛋)

份量十足的鐵板麵也是店內必點的餐點之一，麵條吸收黑胡椒醬汁的風味，濃郁的黑胡椒香超涮嘴，尾韻有股微微辣勁，令人忍不住一口接一口！

蘿蔔糕炒蛋

經典的台式早餐怎麼少了蘿蔔糕炒蛋呢？蘿蔔糕表皮煎到外酥內嫩，清爽的蘿蔔味與濃郁蛋香完美結合，不需沾醬就很美味！令人一再回味的好味道。

▲嗜辣的饕客們可別錯過老闆娘特製的辣醬，香辣過癮風味更是一絕，與蛋餅、蘿蔔糕簡直天作之合，口味更有層次感。

補充一天滿滿的活力從早餐開始！就來【晨鄉早餐】體驗綠島在地人的家鄉味吧！

【晨鄉早餐】

店家地址：台東縣綠島鄉漁港30號

店家電話：08 967 2152

營業時間：05:00–12:00

停車資訊：路邊停車





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