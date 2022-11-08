綠島人記憶中的家鄉味，海草蛋餅搭配特製辣椒醬超搭！
【晨鄉早餐】位於熱鬧的漁港路上，是綠島當地的老字號早餐，店家以經典台式早餐為主，物超所值的價格與份量充足的餐點，深受在地民眾以及觀光客喜愛，一天的活力來源就從【晨鄉早餐】開始。
店家除了有蛋餅、漢堡、吐司、煎餅、包子等經典早餐外，還有鐵板麵、鍋燒意麵、韓式肉醬麵等份量十足的正餐可供民眾選擇，搭配紅茶、豆漿就是豐盛圓滿的一餐囉！
海草蛋餅
將綠島特產海菜與台式蛋餅結合，吃得到蛋香與海草的風味，簡單的搭配卻有不一樣的驚喜，搭配醬油膏、辣椒醬等醬料，風味更上一層樓，一不小心就把整盤吃完！
黑胡椒鐵板麵(加蛋)
份量十足的鐵板麵也是店內必點的餐點之一，麵條吸收黑胡椒醬汁的風味，濃郁的黑胡椒香超涮嘴，尾韻有股微微辣勁，令人忍不住一口接一口！
蘿蔔糕炒蛋
經典的台式早餐怎麼少了蘿蔔糕炒蛋呢？蘿蔔糕表皮煎到外酥內嫩，清爽的蘿蔔味與濃郁蛋香完美結合，不需沾醬就很美味！令人一再回味的好味道。
補充一天滿滿的活力從早餐開始！就來【晨鄉早餐】體驗綠島在地人的家鄉味吧！
【晨鄉早餐】
店家地址：台東縣綠島鄉漁港30號
店家電話：08 967 2152
營業時間：05:00–12:00
停車資訊：路邊停車
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