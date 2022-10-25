賞楓＋泡湯秘境全攻略！地點、最美時間、交通一次看

進入秋冬的最佳健行季節，也是雲海好發季，最適合和家人、朋友一起到山上走走、運動、賞楓葉、看雲海，然後再下山泡個溫泉，就是最棒的週末行程。不管你在北部、中部還是南部，在這篇文章提供給你幾個非常棒的賞楓地點，好好把握這段時間，帶著好朋友與家人出發吧！

新竹尖石「霞喀羅古道」

圖片來源：橘子貓TTtrips

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簡介

霞喀羅古道除了擁有讓人流連忘返的楓紅，也是一個非常具有歷史意義的古道，沿途可看見駐在所、砲台等遺址，也設有解說牌，非常適合全家大小一起來探訪

楓葉時間:11-1月

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交通

自行開車

養老登山口地圖點此

石鹿登山口地圖點此

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因配合賞楓季，所以進入部落後，需在控溪吊橋那邊換乘接駁至登山口，詳細情形可詢問

尖石鄉公所：03-5841001

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附近野溪溫泉：

小錦屏野溪溫泉地圖

如不想泡野溪溫泉，也可以到附近的溫泉民宿泡湯

新竹尖石「芝生毛台山」

圖片來源：橘子貓TTtrips

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簡介

芝生毛台山，步道始於軍艦岩吊橋，坡度偏陡是有點小挑戰的路線。因戰略位置的關係，步道上可看到原住民的遺址，砲台、壕溝、駐在所等，也是一個非常具有歷史意義的步道。秋天時溪畔一大片的楓樹會轉紅，讓人非常驚艷。

楓葉時間: 11-1 月

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交通:

自行開車

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文章推薦：「新竹秘境」芝生毛台山步道｜登山、賞楓、泡湯、露營讓你一次滿足

附近野溪溫泉溫泉：

秀巒溫泉＆泰岡野溪溫泉地圖

台中和平「福壽山農場」

簡介

位於海拔兩千多公尺被群山環抱的高山農場，四季皆有其專屬的美，園區裡面的步道、天池、達觀亭等著名的踩點都非常值得探訪，是一個賞日出晨曦、夕陽、雲海觀星都很棒的地方，鄰近也有住宿與露營區很適合安排兩天一夜遊玩。

楓葉時間 10-12 月

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交通

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文章推薦：遠離塵囂的高山秘境之旅！ 夏季「最佳避暑勝地」福壽山農場順遊合歡溪步道

附近野溪溫泉溫泉：

梵梵溫泉地圖點此

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台中和平「武陵農場」

圖片來源：武陵農場

圖片來源：武陵農場

圖片來源：武陵農場

圖片來源：武陵農場

簡介

被雪山山脈所環繞的武陵農場，經大甲溪七家灣溪流域，稀有的櫻花鉤吻鮭、武陵四秀、雪山群峰更是山友熱愛造訪的地方，園區裡也有許多步道可以散步，著名的景點桃山瀑布、茶園步到都簡單好走非常舒服，櫻花季、楓葉季、也是非常熱鬧的時期，園區裡有提供飲食與住宿，非常方便不怕餓肚子。

楓葉時間：10-12 月

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交通

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文章推薦：武陵農場＆雪山東峰二日遊

附近野溪溫泉：

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苗栗泰安「馬拉邦山」

圖片來源：橘子貓TTtrips

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簡介

馬拉邦山的步道是以前泰雅族的狩獵的山徑，也是泰雅族的聖山，山頂壯闊可以看到遠方雪山聖稜線還有山下的大安溪與部落，有機會還能看到雲海，除此之外這裡的楓紅也十分漂亮，cp值非常高，步道好走，適合親子同行。

楓葉時間：12-1月

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交通

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馬那邦山南線登山步道入口第二停車場

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冬天限定行程：採草莓，詳細行程可以自行查詢google

嘉義「阿里山」

圖片來源：橘子貓TTtrips

圖片來源：阿里山森林遊樂區

圖片來源：阿里山森林遊樂區

圖片來源：阿里山森林遊樂區

簡介

阿里山園區內的神木、櫻花、楓葉、小火車、日出、雲海、螢火蟲都非常有可看性，附近的步道也都值得去探訪，秋天的阿里山擁有一整片的楓紅，搭乘小火車慢慢行使在楓葉樹旁十分愜意。

路線推薦：

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特富野古道

楓葉時間：11-1月

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泡湯行程安排：關子嶺溫泉

宜蘭「太平山」

圖片來源：橘子貓TTtrips

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簡介

位於台灣東北部的太平山國家森林遊樂區，海拔高度為2000公尺，區內有餐飲、住宿、販賣部、溫泉及蹦蹦車等服務設施，除此之外還能享受溫泉、雲海、雪景、瀑布、湖泊等美景，四季也都有不同景色，非常適合一來再來。

楓葉時間:10-1月

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