遠離塵囂的高山秘境之旅！ 夏季「最佳避暑勝地」福壽山農場順遊合歡溪步道

位在中橫公路上，福壽山農場的遊客絡繹不絕，來到這裡彷彿來到世外桃源，春季有滿山遍谷的花海，夏季成為最佳的避暑勝地，清澈的天空與夏季銀河盡收眼底，秋季可以嚐到最新鮮的水果，蘋果、水蜜桃、水梨等，是水果的採收季節，冬季賞楓、賞雲海，幸運的話還可以遇到雪，每個季節都有屬於他的驚喜。許多人可能不知道的是，福壽山農場再往深處走一點，那裡有一處最湛藍的高山溪流步道，合歡溪步道，海拔來到2500公尺左右，步道一整路都很平緩好走，很適合親子或是長輩同遊。在那裏你可以觀賞到高山溪谷的面貌，可以看到深潭中有國寶級「櫻花鉤吻鮭」悠遊在寶藍色的水中，高聳的鐵杉佇立在溪谷中，展現出生命之美，這裏也是電影「賽德克巴萊」的取景點之一，步道綿延在溪流旁，漫步在森林中很放鬆，非常推薦安排兩天一夜來拜訪此秘境！

福壽山－高山農場之美，有小瑞士之稱

合歡溪步道

步道簡介：合歡溪步道過去其實是新建給部隊飲水用以及開墾用水，終年水溫不超過八度，又稱合歡冰泉。合歡溪是大甲溪的源頭，也是櫻花鉤吻鮭的家鄉。

長度：單趟4.15公里左右，來回慢慢走加休息的話大概需要3-4小時

海拔：2500公尺左右，冬天要注意保暖，夏天是超棒的避暑勝地

高度落差：140公尺，算很平緩的步道，但海拔較高請準備好保暖衣物

路程參考（每個人腳程會有差異）：停車圓環→(25分鐘)→鐵門→(5分鐘)→蓄水池→(60分鐘)→攔沙壩(折返)→(90分鐘)→停車圓環

GPX路線參考： 合歡溪GPX(健行筆記）

交通：先開車到梨山，經過福壽山農場天池，再經過華崗，就會抵達停車圓環（ 合歡溪步道登山口google map ），接近華崗的路上路窄不易會車，如果沒有把握或不想開這麼遠也可以請接駁車或參加商業團。建議不要走力行產業道路，路況不佳，但一路上行經高山農場與草原，風景漂亮。

廁所：合歡溪步道上沒有廁所，旁邊都是水源，所以盡量不要在此處解放

行前準備：

1.不用申請入山證

2.查看近期路況，facebook上有許多登山社團可詢問路況

3.保暖衣物、健行裝備

4.住宿或露營區預訂：可以住華崗、福壽山、梨山、環山，這幾個地方都有住宿，梨山跟環山部落住宿點與露營區都蠻多的！

行程安排：兩天一夜的話第一天可以到福壽山農場晃晃，第二天可以安排合歡溪步道

合歡溪步道上的鐵杉，可以感受到他的蒼勁之美⬆

走在步道像在走在童話森林裡一樣⬆

位於華崗部落的合歡溪步道，這裏就是個世外桃源⬆

合歡溪步道座落在溪谷旁，潺潺的水聲十分療癒⬆

合歡溪步道走到盡頭，可以更接近清澈的水潭，站在水潭旁就可以看到櫻花鉤吻鮭呢！⬆

福壽山農場

每年春季就是福壽山的賞花季節（魯冰花、櫻花、杜鵑、紫藤花..等等），圖為白櫻花（3-4月限定）⬆

夏季限定的銀河，因為地處高海拔，晚上的天空特別乾淨，喜歡攝影的朋友絕對不能錯過這裡的星空⬆

幸運的話可以看到一整片夏天限定貓耳葉菊花海⬆

福壽山的蘋果樹在九月時慢慢就可以採收⬆

秋天的楓紅，走在步道上別有一番風味⬆

實際的福壽山現況都可以參考福壽山農場的粉專，會隨時更新

福壽山facebook粉絲團

注意事項：梨山、福壽山、華崗這一帶因為海拔較高，即使是夏天還是要記得帶保暖衣物

延伸閱讀： 觀霧步道懶人包 (含觀霧山莊、步道、交通介紹)

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