精選全台8間「老宅獨立書店」　結合咖啡廳、展覽，點杯茶享受老屋中的書香氛圍

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

獨立書店的魅力在於每間都有著創作者的靈魂在內，透過選書、選物進而吸引相同的一群人前來、將心駐紮於此地，而老宅中的書香氣息又有著另一層不同的魅力存在，在巷弄中的安靜氛圍、有如踏進不同的時空背景中。本篇特別精選8間全台老宅獨立書店，讓你找到一處讓靈魂安放的所在。

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全台老宅書店精選：

新北淡水 /淡水九崁28

桃園市區 /自心書房

彰化市區 /青青的島

彰化鹿港 /書集喜室

雲林虎尾 /虎尾厝沙龍

高雄鼓山 /書店喫茶 一二三亭

屏東市區 /繫。本屋

花蓮市區 /時光二手書店

▲圖片來源：IG@chiuchurch

淡水九崁28

來到一望無際的淡水碼頭觀賞夕陽晚霞前，可先來到【淡水九崁28】享受專屬老宅的古早氛圍，店家將老屋修建、保留老屋中的老傢俱，以藝術的方式呈現、重現不同的溫度質感；而一樓的空間是書店與老件選物，二樓則是咖啡廳，讓人可在老宅享用一杯咖啡與肉桂捲的好時光。

▲圖片來源：IG@chiuchurch

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淡水九崁28

店家地址：新北市淡水區重建街28號

店家電話：0226261083

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自心書房

【自心書房】座落於中壢高中附近的巷弄內，老闆將父親留下來的50年老房轉變為文藝創生基地，和室的木地板與昏黃的燈光，選一本書、點杯茶飲和點心，讓人忘卻時間的流動、靜靜地將心靈於此沉澱，「透過閱讀，回歸自心」，成為許多人的秘密基地。

▲圖片來源：IG@tung77_food_travel

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自心書房

店家地址：桃園市中壢區光輝街53號

營業時間：13:00–21:00(週一公休)





青青的島

彰化市區巷弄中有座名為【青青的島】，既是家書店、也在島上獨立出版、自製文字明信片，店內也有許多的特色選物可購買，一讀島主的散文集《荒涼手記》：「你的一生是大海中的一座島嶼，每座島嶼都有各自的風景。我願我的島嶼是一座青青的島。」可在此找尋人生旅途中的不同風景。

▲圖片來源：IG@000eat000

▲圖片來源：IG@mygreengreenisland

青青的島

店家地址：彰化縣彰化市長安街76巷7號

營業時間：12:30-19:00(週一二公休)

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書集喜室

書店位於鹿港老街周圍的巷弄中，走進除了感受書香氣息外，也讚嘆著這棟老建築中的靈魂，在20年前本要被拆除的，而喜歡古物件的老闆毅然決然買下，將其翻修、重建，保留了樓井、天窗等舊建築的採光之美。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

店內書籍繁多，無論新舊皆有，帶著書和老闆點杯熱茶、點心，即可到後頭和二樓的座位區，開始你的探險之旅，讚嘆老房子的悠久魅力，也能順道支持鹿港僅存的獨立書店。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

書集喜室

店家地址：彰化縣鹿港鎮杉行街20號

營業時間：11:00–17:30(週一二公休)

相關介紹：https://bit.ly/3MWuDSM

▲圖片來源：IG@allenfood99

虎尾厝沙龍

有著80年歷史的虎尾厝，有著和風與洋式的建築之美，熱愛歐洲古董家俱、推崇沙龍文化的老闆將兩者結合，清幽的空間與老建築的典雅氛圍，無論是在戶外享受下午茶，或是在室內感受陽光灑進的溫柔，都讓人很陶醉；店內的書本種類也很特別，在此也會不定期舉辦展覽，也是間很適合與自己對話相處的老宅空間。

▲圖片來源：IG@allenfood99

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虎尾厝沙龍

店家地址：雲林縣虎尾鎮民權路51巷3號

營業時間：10:00–17:30(週一二公休)

▲圖片來源：IG@youbike_tw

書店喫茶 一二三亭

走進此處彷如時空錯置、回到了日治時期的高雄，扶著欄杆踏上二樓映入眼簾的是日式建築架高的木頭樑柱，有著濃濃的時代感；店內除了下午茶外也有提供主食和輕食，一旁長桌上有著特色文具選物與當期推薦的新進書刊，選本書入座、享受美食，感受日式老宅中獨有的氛圍。

▲圖片來源：IG@youbike_tw

▲圖片來源：IG@youbike_tw

書店喫茶 一二三亭

店家地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

營業時間：10:00–18:00

▲圖片來源：IG@bookcoffee412

繫。本屋

【繫。本屋】位於屏東老眷村「勝利星村」中，有著全木造的日式建築，曾是日治時期的軍官宿舍群；老闆回鄉希望將家鄉的歷史與文化讓更多人知道，同時提醒大家記得放慢腳步感受生活細節，無論是享受閱讀、小旅行、文化可食、講堂、手作，都能為生活增添不同的意義與記憶。

▲圖片來源：IG@bookcoffee412

▲圖片來源：IG@bookcoffee412

而店內的「本屋」為閱讀空間，選書以在地歷史與人類學為主；「侍屋」則是咖啡館，提供咖啡、台灣茶、甜點和餐食。來到勝利星村不只感受老屋的魅力，也能到【繫。本屋】感受與歷史相「繋」一起的連結。

繫。本屋

店家地址：屏東縣屏東市青島街112號

營業時間：10:30–18:30(週一二公休)





時光二手書店

位於花蓮市區的獨棟老宅，向右推開拉門映入眼簾的是整齊排列的書籍，與到此沉澱心靈的旅客，店內有著各類二手書籍，無論中文英文皆有，且一旁也有明信片和特色選物可購買。選本書在屋內坐下來喝杯咖啡、打開老舊檯燈，聽著屋外撲簌簌的風嘯、木門的嘎嘎聲與窸窣的人聲，沉溺於老宅中的書店氛圍

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

時光二手書店

店家地址：花蓮縣花蓮市建國路8號

營業時間：14:00–21:30

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

老宅中的獨立書店一直是小編所嚮往的空間，感受古建築的美、享受與自己獨處的時光，成為自己的秘密基地；而深知獨立書店的經營總有許多需克服的難關，若也喜歡老宅氣氛的你也不彷點杯飲品、下午茶，讓這些有著不同靈魂的老宅書香能繼續讓更多人看見。





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