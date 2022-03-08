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不只嘉義中正大學！台大校園亦有「小葉欖仁隧道」　全台3大最美黃金雨盤點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@gqtravelaround授權、圖／IG@asd26912819授權、圖／IG@syl.vialife授權
圖／IG@gqtravelaround授權、圖／IG@asd26912819授權、圖／IG@syl.vialife授權

想追金黃花海免跑遠！除了早前與大家分享的嘉義中正大學最美校園黃金雨，其實台北的台灣大學也能拍出同款夢幻景致，而彰化亦有田野版廊道秘境，隨拍隨美。若來不及就近美拍，不妨透過攝影玩家們攝下的最佳花況，跟著美照體驗線上賞花趣。

彰化黃金雨秘境。圖／IG@n720207授權
彰化黃金雨秘境。圖／IG@n720207授權

台北：台灣大學

3月4日花況。圖／IG@gqtravelaround授權
3月4日花況。圖／IG@gqtravelaround授權

台灣大學除了廣為人知的椰林大道，其實也種有季節限定閃亮的小葉欖仁行道樹。從校史館旁至綜合體育館的路上，整排變得金黃的樹海及落葉鋪成的大自然地毯，點綴了日常的風景，也為大學青春氛圍增添了唯美氣息。

台灣大學
地址：台北市羅斯福路四段一號

彰化：田中八堡圳

彰化小葉欖仁配綠田。圖／IG@asd26912819授權
彰化小葉欖仁配綠田。圖／IG@asd26912819授權
彰化也能欣賞浪漫小葉欖仁。圖／IG@n720207授權
彰化也能欣賞浪漫小葉欖仁。圖／IG@n720207授權

彰化八堡一圳綠色隧道為單車悠遊的知名景點，但每逢換季時現場瞬間披上耀眼的新裝，讓靜謐的空間升級為浪漫的打卡亮點。日前步道已化作一條黃金大道，導航田八堡市集即可抵達，而因風大而吹落的樹葉讓人彷彿已徜徉秋季，彎道旁還有翠綠水田，豐富景觀愜意萬分。需要注意的是，此處滿開花況不再，但作為附近居民漫遊行程仍美度爆棚。

彰化小葉欖仁景點。圖／IG@asd26912819授權
彰化小葉欖仁景點。圖／IG@asd26912819授權

田中八堡圳小葉欖仁
地址：彰化縣田中鎮員集路三段125巷175號

嘉義：中正大學

中正大學季節限定美景。圖／IG@syl.vialife授權
中正大學季節限定美景。圖／IG@syl.vialife授權

近期成為最熱門攝影據點的嘉義中正大學，因校園內超過千棵小葉欖仁樹變身金黃隧道，每年花季都吸引大批人朝聖，停車場附近的斜坡視角、林蔭大道都是必拍場景。雖然絕美黃金雨的花期極短，但被落葉鋪滿的路道搭配小葉欖仁大樹景致，依舊美如畫。

中正大學季節限定美景。圖／IG@syl.vialife授權
中正大學季節限定美景。圖／IG@syl.vialife授權

嘉義中正大學
地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號

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