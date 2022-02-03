不用飛出國！ 10個「異國風夢幻景點」推薦 你想得到的絕美世界奇景都在台灣

定居在台灣的藝人吳鳳，是土耳其人、也曾是旅遊節目的主持人，見識過世界無數的美景之後，他還是愛帶著家人發現不一樣的寶島「台灣」，曾經在和友人對談中體悟到，台灣面積不大，但山景、海景距離都不遠，開車一段路就可以抵達很美的風景，他經常旅遊台灣，但一點也不覺得膩。

連外國人都驚奇地發現台灣這塊寶島的美麗，身為在地的我們，怎能不知道許多世界奇景早已藏在我們身邊等著被發現。在全球疫情未稍止歇前，不容易輕鬆飛出國，不如推薦大家一同來欣賞台灣就能看見的「異國風世界奇景」吧！

基隆-正濱漁港 vs. 義大利威尼斯-彩色島

正濱漁港。圖／IG@changchinghsiung授權

當基隆市把正濱懷舊碼頭給改頭換面，15棟建築物完成色彩塗布後，瞬間成了熱門打卡景點，老舊的漁港變得活潑了起來，令人驚豔的台版「威尼斯-彩色島」就這樣誕生了，彷彿走在南歐漁港散步一樣悠閒自在。

瑞芳金瓜石-水湳洞選煉廠遺址(十三層遺址) vs. 祕魯-馬丘比丘

十三層遺址。圖／IG@navyone授權

位在新北瑞芳金瓜石的「十三層遺址」曾是最大的水湳洞選煉廠，廢棄至今成了北海岸最神秘巨大的廢墟遺跡，依山勢層層向上搭建而成，有點像天空之城的古老城堡，從建築到外觀都也像是馬丘比丘印加文明遺址，讓人有一秒飛到「祕魯馬丘比丘」的感受！

苗栗泰安-烏嘎彥竹林 vs. 日本京都-嵐山

烏嘎彥竹林。圖／IG@hugh2307授權

不用出國也能有媲美日本京都嵐山最美的竹林秘境，這是苗栗泰安的「烏嘎彥竹林」！竹林長度約100公尺，層層交錯的翠綠竹林包圍形成天然隧道，有股與世隔絕的美好，在台灣也能像走在日本嵐山的竹林間，感受幽靜之美。

南投-清境農場 vs. 瑞士-阿爾卑斯山

清境農場。圖／IG@tw.traveler.eason授權

不用飛歐洲，在台灣就可以感受到「瑞士阿爾卑斯山」的牧野風情，南投縣仁愛鄉清境台14甲線地區的氣候與阿爾卑斯山區氣候相似，在著名的清境農場有一望無垠的青綠色大草原，近距離與羊群接觸，還可以呼吸到非常新鮮的高山空氣！

錐麓古道。圖／IG@daniellee1111授權

國外媒體記者來台，曾被台灣花蓮「太魯閣國家公園」如詩如畫風景驚豔到，峭壁、斷崖、峽谷，連綿曲折的山洞隧道，這是太魯閣國家公園自然景色的鬼斧神工，豐富多元的生態環境、錐麓古道的壯麗景觀，吸引世界各地的遊客前來，一一盛讚太魯閣有如「舊金山優勝美地」般的自然景觀。

台南-頂頭額沙洲 vs. 撒哈拉沙漠

頂頭額沙洲。圖／IG@yuartheworld授權

位在台南無邊際「頂頭額沙洲」是由季風和地形所形成的沙丘，一眼望去不規則波折紋理超級壯觀，來到這裡你會訝異台灣居然有這麼遼闊大片的沙洲，想試試拍出荒涼的沙漠感，來這裡感受「台版撒哈拉沙漠」的獨特魅力準沒錯！

台南-四草綠色隧道 vs. 亞馬遜河

四草綠色隧道。圖／IG@hondacbr0423授權

位於台南安平台江國家公園裡的「四草綠色隧道」，這裡可以戴斗笠搭乘竹筏一起漫遊，沿著河流欣賞層層交疊絕美綠色水上隧道，四草蘊含豐富地生態資源，獲評為國際級濕地，讓人彷彿身處在熱帶雨林，也因此被譽為「袖珍版亞馬遜河」。

屏東-海洋生物博物館 vs. 沖繩-美麗海水族館

屏東海洋生物博物館有海底隧道，能欣賞小白鯨、魟魚和企鵝、觀察繽紛亮眼的珊瑚礁，還有壯觀的海藻林巨藻高達近10公尺，搭配深藍色的水族箱成為熱門的打卡點，來到這裡就想到「沖繩美麗海水族館」的黑潮之海，能看到海洋生物展示槽裡的鯨鯊，兩者一樣生態豐富充滿熱帶風情。

台東-太麻里車站 vs. 東京-鐮倉江之電

太麻里平交道。圖／IG@allen20001107授權

還記得日本漫畫灌籃高手櫻木花道帥氣地站在平交道前的場景嗎？ 動漫迷在日本會搭乘江之電來到"鐮倉高校前"這站朝聖，在台東發現相似度幾乎百分百的場景，也引發鐵道迷紛紛找尋太麻里鐵路平交道，成了全台獨一無二的海景平交道。

沙美摩洛哥。圖／IG@yilin_10101010授權

金門不只有砲台與軍事遺跡，走進沙黃色的頹屋建築彷彿置身在中東沙漠之中，這是金門北非風情景點沙美老街，為了重現此處的風華，特別將老街、傳統建築群，改造成「台灣版小摩洛哥」風格的土磚牆，完全就像中東國家一樣充滿神祕的異國風情。

延伸閱讀：

．登高還要碰運氣！ 5處超震懾人心的「雲瀑仙境美景」 飄逸柔美又氣勢磅礡

．新年必走發財地！ 6間「財神廟」 走春祈福兼求財 試試好手氣看能帶走多少發財金