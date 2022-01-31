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新年下雨沒在怕！台北4大展覽「免費入場」　我不是胖虎、三麗鷗家族、黑貓拍到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／各快閃店官方臉書
圖／各快閃店官方臉書

春節吃完團圓飯就不知道可以幹嘛，又擔心台北總是下雨無法走春？今天為大家盤點4大免門票展覽，在室內免費爽逛再拍個過癮，連假輕鬆一網打盡「我不是胖虎、三麗鷗家族、米飛兔、黑貓」可愛角色快閃店。

台北：我不是胖虎 華山旗艦快閃店

圖／我不是胖虎 Pop-Up STORE臉書專頁
圖／我不是胖虎 Pop-Up STORE臉書專頁

2022金虎年最夯且最應景的角色莫過於「我不是胖虎」，各大百貨都可賞見以其為主題的各款虎年造景。而「我不是胖虎」除了陸續快閃各地區的新光三越百貨，早前也特別在台北華山開設「全台最大旗艦快閃店」，販售翻倍數量的周邊商品，新春糖果桶、摺疊傘、保溫杯、連帽外套統統萌翻天。不過到達現場第一件事別忘了打卡高達2.5米的胖虎公仔，象徵招財貓動作的「招財虎」可愛炸裂，絕對別錯過！

活動地點：華山1914文創園區 中七A館
活動日期：截至4/5（除夕休館）
活動時間：每日11:00至18:00

台北：「NYA-」期間限定店

圖／NYA-期間限定店臉書專頁
圖／NYA-期間限定店臉書專頁

而華山1914文創園區也有另一個展覽正在如火如荼進行中，來自日本超夯黑貓「NYA-」首度打造台灣大型期間限定店，主推日本官方獨家推出的日本傳統招福吉祥物「緣起物」元素，讓「NYA-」化身開運招財貓、達摩祖師、富貴的鯉魚造型，100款獨家聯名商品從日本空運來台，現場還有日系風的燈籠打卡墻必拍，讓大家免出國也能懷念日本風情。不僅如此，融合台灣本土零食的小林煎餅，有了黑貓模樣加持，升級成更加吸睛的過年伴手禮，作為在家追劇神器也合適。

圖／NYA-期間限定店臉書專頁
圖／NYA-期間限定店臉書專頁

活動地點：華山1914文創園區 鍋爐室
活動日期：截至2/28（除夕休館）
活動時間：每日10:00至18:00

台北：三麗鷗家族之卡路里大作戰

圖／三麗鷗家族之卡路里大作戰臉書專頁
圖／三麗鷗家族之卡路里大作戰臉書專頁

松山文創園區「三麗鷗家族之卡路里大作戰快閃店」將熟悉的角色化身運動風場景，繽紛的看板十分好拍，而配合消耗卡路里的主題，Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗、大眼蛙等、酷企鵝等各自化身網球、棒球、桌球專屬訓練，成功闖關遊戲就有好禮可以兌換。現場另有巨型扭蛋機及一系列造型周邊，等著鐵粉親自開箱收藏。

圖／三麗鷗家族之卡路里大作戰臉書專頁
圖／三麗鷗家族之卡路里大作戰臉書專頁

活動地點：松山文創園區 北向製菸工廠一樓
活動日期：截至6/6（除夕休館）
活動時間：每日10:00至18:00

台北：Miffy米飛兔期間限定店

圖／NYA-期間限定店臉書專頁
圖／NYA-期間限定店臉書專頁

Miffy米飛兔彩色世界期間限定店占地100坪，共有10大展區，其中「彩色米飛玩偶牆」能夠欣賞來自荷蘭直送的16色米飛玩偶，

2米高「miffy兔兔燈場」、「miffy巨型繪本」等著互動搶拍，還有「miffy作者原跡版畫」及座落戶外文創大道的3米高「米飛大扭蛋」，5大亮點一次踩點超療癒。

活動地點：松山文創園區-北向製菸工廠一樓(3號門)
活動日期：截至2/28（除夕休館）
活動時間：每日10:00至18:00

同場加映：高雄屁屁偵探

圖／NYA-期間限定店臉書專頁
圖／NYA-期間限定店臉書專頁

除了台北免費展覽，小朋友喜愛的偵探明星「屁屁偵探」也首度在南台灣設立主題快閃店，落腳高雄駁二藝術特區，活動採售票入場。現場一共規劃了7大展區、10項任務，開放大小朋友一起參與解謎破案過程，屬於新興親子放電聖地，還有各式呆萌周邊，讓一家人玩得盡興也能買走心儀品項作為紀念品。

圖／NYA-期間限定店臉書專頁
圖／NYA-期間限定店臉書專頁

地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫
活動日期：截至4/10（除夕休館）
活動時間：每日10:00-18:00（17:30最後售票入場）
售票資訊：全票320、優惠票280、特惠票160元

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