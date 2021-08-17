新北「海上天堂路」未開放先轟動！盤點全台4大「海中央最美延伸台」 不只澎湖拍得到

澎湖著名的天堂路風景為許多人離島旅遊的朝聖地，但北海岸近期也新增一處新亮點，走在海上觀景平台等同走向海中央，照片曝光後掀起熱議，預計9月啟用。今天就為大家精選全台4大海上天堂路，統統免費拍，先列入疫後出遊打卡清單準沒錯！

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新北｜淺水灣芝蘭公園「望海平台」

新北三芝最新地標「望海平台」未演先轟動，座落淺水灣芝蘭公園的夢幻據點其實曾是賞海景點，考量海水腐蝕導致的安全因素原平台於2015年拆除，近期再度於原址新建觀景台，新模樣公開後引起高討論度。銜接芝蘭公園步道的海上觀景平台亮眼吸睛，波浪造型的護欄也十分應景，終點處還新增了象徵婚戒的裝置藝術，預計9月中正式開放後同步拆封。這也代表北部人未來不必跑遠，就能收穫全新打卡看海、賞落日的好去處。

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地標：25.253517,121.472744

高雄｜旗津旗后砲臺「海馬堤防」

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除了洗版IG的潛力股，高雄其實也有一處內行人才懂的海中央平台。走出經典必訪的星空隧道後，站在旗後砲台高處拍攝，即可將蜿蜒的堤防及燈塔一併入鏡，透過不同視角瞬間化身天堂路秘境。雖無法實際走在海上伸展台，看著攝影美圖仍為難得的療癒景致。

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地標：22.613957979, 120.264062984

澎湖｜後寮天堂路

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澎湖白沙鄉後寮天堂路本尊為最夯地標，直奔大海的堤防道路隨拍隨美，即便是跟風列入必訪行程都絕對不會失望。根據天氣可以留下不同的倩影近照，空拍的俯瞰視角亦別有一番風味，徹底凸顯了海中央天堂路的美。

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地點：澎湖縣白沙鄉後寮村東港舊碼頭海攤

澎湖｜小池角雙曲橋

澎湖西嶼「小池角雙曲橋」憑藉清澈海水及海上延伸台，被盛讚猶如「澎湖版馬爾地夫」，純白橋身及遮陽傘平台若搭配漲潮水位，宛如漂浮於水上仙境，空拍照任意角度都是神照。值得一提的是，此據點也鄰近另一熱門景點「池西岩瀑」，屆時造訪即可一併入袋超方便。

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地點：澎湖縣西嶼鄉竹灣村

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