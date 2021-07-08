最難抵達的秘境車站？全台「最東西南北」的火車站　預約火車環島旅行

【圖／文：行遍天下】

全台最東、西、南、北的火車站你知道在哪裡嗎？你有想過台灣極地火車站的風景又是如何？其中最西端的火車站還是在市區，其他的都是無人車站，等疫情退去後，就來趟台灣火車環島，到訪這些無人車站享受人煙稀少的無敵海景。

台灣最北端 幽靜迎海風之旅

座落於國立海洋科技博物館（簡稱海科館）對岸山中的「海科館火車站」，為一座無人駐點的岸式月台招呼站，頗有隱世獨立的存在感。自1965年，作為深澳支線拓寬瑞芳、八斗子到深澳的載客鐵路之使用，直至2007年隨著濱海公路開通、深澳電廠關閉改建下，而全線廢置，海科館站也跟著全面暫停開放。後於2013年因為海科館啟用，為了提供旅人一處往返此地的聯外交通道路，而在2014年海科館站即重新規劃開站，並取代了基隆站，成為台鐵最北端的車站。

倚青山而建的海科館站。

登高容軒步道頂端能俯瞰基隆八斗子景致。





景點推薦

海科館站

地址：基隆市中正區長潭里北寧路446巷

地圖：goo.gl/maps/XrL1EE5yG2KxfC2G8

台灣最南端 最難抵達的秘境車站

秋高氣爽的晚秋，陽光普照的南台灣正是出外旅遊的不二之選。一路南下，直達台鐵最南車站「枋山」站，這一座無人車站，每天只有兩班藍皮車停靠，就連從枋山開車到車站，一路上也沒有任何指標，而被鐵道迷公認是全台最難抵達的秘境車站。

從枋山車站可鳥瞰枋山鄉的田野與海濱美景。

「枋山車站」位於半山腰，是南迴鐵路的轉折點，火車行進方向從原本的南北向轉為東西向，下一站就是台東太武站，兩站間距達30.2公里，是台鐵兩站之間最長距離，枋山站雖是無人車站，但藏身山林的橘白站體還挺顯眼的，走進空無一人的車站月台，可以感受偏鄉小站的荒涼寂靜，很適合心靈放空，冷不防，一列橘色塗裝的莒光號就會從身邊急駛而過，趕緊為這難得的畫面拍照，留下見證。

枋山車站是台鐵最南車站。





景點推薦

枋山車站

地址：屏東縣獅子鄉內獅鄉內獅巷84號

地圖：goo.gl/maps/anRAZM1ThXQV8NMu9

台灣最東端 隱世桃花源享悠閒樂活

「石城車站」為台灣最東邊的無人化島式平面月台站，位在人氣景點草嶺隧道南口以南1公里處，而成為北迴鐵路從新北市福隆進入宜蘭的第一個小站，並是宜蘭縣境內車站中位置最北者，同時也是台鐵列車行駛過草嶺隧道後，看見太平洋的第一站，因此被稱作是最佳聽濤望海的極東日出車站，尤其到了冬天，曙光恰巧會出現在遙遙相望的龜山島處，能觀賞到「龜山朝日」的舊蘭陽八景之一。

石城車站與龜山島兩兩相望。

鄰近車站的石城漁港，可見火車奔馳而過。





景點推薦

石城車站

地址：宜蘭縣頭城鎮石城里濱海路7段230號

地圖：goo.gl/maps/Qi4TsCCN9nyFpGiTA

台灣最西端 以後搭火車是到不了的

啟用於1900年，在歷經20多年後，因不敷使用下而拆除重建，在1936年完成現今建築之模樣。結構上，採用當時盛行的折衷主義，融合古典與現代，在正面門廊設計有3個圓拱門，左右也各有1個圓拱門，並於兩邊轉角牆上配置圓形氣窗，屋簷上有精緻的浮雕裝飾。

台南站為台鐵極西端的火車站。

在台南火車站落成時，2樓設有西式旅館，包含公共電話室、餐廳、更衣室，是當年最現代豪華的車站。不過，目前台南市政府正著手鐵路地下化，未來，火車站的新址將東移，原地保留舊建築，會卸下車站功能，改以文化、觀光用途，至於車站2樓的旅館、餐廳也將重現1936年時的風華，再度啟用。

台南火車站採折衷主義建築，仔細看還能看到當時留下的浮雕。

未來這歷史悠久的台南火車站將會作為文化觀光用途，再也看不到旅客熙熙攘攘。





景點推薦

台南車站

地址：台南市東區前鋒路210號

電話：06-226-1314

地圖：goo.gl/maps/F4B7ij4YtGuDqd5F9





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