全台老宅茶店4選！一秒置身「台版小京都」，日式古蹟品茶＋和菓子好愜意

都市繁忙的步調，多久沒有靜下心來好好生活，以下推薦幾間品茗好店，讓緊繃的心能好好舒壓得到釋放。

珍珠菓子喫茶屋

綠意盎然的碧湖公園旁有間日式茶屋，有石子路鋪成的日式庭院、抹茶刷茶體驗，讓你感覺一秒置身日本京都！這裡是間日式喫茶屋，提供焙茶、抹茶、和菓子與羊羹等日式甜點，除了甜點之外，還有早午餐與咖哩飯供選擇。除了露天用餐區，店內的黃光搭配木頭色裝潢，給人一種溫暖的感覺。

圖／IG@ul6wu6授權

來這裡，不可錯過療癒的抹茶刷茶體驗，注入熱水至抹茶粉中，隨著刷茶的次數增加，茶香也慢慢的濃厚起來。和菓子色彩繽紛小巧可愛，店家也會不時推出季節限定口味。推薦經典茶菓組合，可以一次吃到三種和菓子風味，其中「金桃山」、「時雨」、「櫻梅」，分別屬百香果、柚子、櫻桃與梅子水果香氣的品項，口感綿密香氣特別。

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店家資訊

地址：台北市內湖區內湖路二段103巷38號營業時間：11:00-19:00(週二公休)電話：02-27973972

八拾捌茶輪番所

熱鬧的西門町街區，竟然有這樣鬧中取靜的好地方。在西門町西本願寺廣場，有棟日據時代的古蹟，外觀修復後成為鬧區中的寧靜小天地「八拾捌茶輪番所」。這裡是主打台灣茶飲的品牌，從嚴選茶葉、焙茶到沏茶都包辦，在這裡品茗絕對能有高品質體驗。店家推薦四種泡茶方式，碗泡、蓋杯泡、壺泡與銅銀烤茶，不同的方式將會激發出不同的茶味調性。

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在日式老宅中飲茶，搭配後院長廊松葉景緻，不自覺使步調慢了下來。店內還有提供浴衣租借服務，只有150元就能在店內自由拍照體驗，就算不出國旅行也能有國外感。

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店家資訊

地址： 台北市萬華區中華路一段174號營業時間：11:30-20:50電話：02-23120845

雪後煎茶

去年底才剛開幕的嘉義熱點「雪後煎茶」，主打甜點與茶飲，甜點每季更換，不僅擺盤美麗餐點美味度都有一定水準，難怪沒有預約試吃不到的喔！由庭院植栽到鐵花窗，每處都能看到保留老屋子味道的用心。

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甜點受到許多饕客的青睞，「栗紬千層派」有著栗子泥搭配微苦的抹茶內餡，多層次口感讓人充滿驚喜、夏季甜點「芒果橘子酒凍和三盆蛋糕」，芒果甜而不膩口感清爽，很適合夏天品嚐，搭配無糖的「一保堂極上焙茶」，中和掉甜點的甜味，解膩之餘還留有回甘的餘韻。特別注意的是店家目前採全預約制，只接受LINE預約，甜點、茶飲也須事前預訂。

圖／IG@sharonliao6授權

店家資訊

地址：嘉義市東區中山路88巷5號營業時間：12:00-18:00(週一至週四)、13:00-19:00(週五六日)訂位資訊：只開放 line訂位@806tvmdq

三一宅藝空間

這間日式木造老宅已有80年的歷史，不僅外觀迷人復古，還是俗女養成記的拍攝場景呢！三一宅藝空間不限用餐時間，一進店內就能聞到撲鼻而來榻榻米與檜木的香氣，提供客人沒有壓力的品茶空間。由玄關就能窺探到日式老宅的魅力，寬敞的空間與日式拉門，讓空間顯得典雅脫俗。用餐空間是榻榻米茶席，相當寬敞而明亮，不妨來杯茶，好好體驗品茶、日本茶道，在這幽靜的空間度過悠閒的下午時光。

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店家資訊

地址：台南市新營區大同路39號營業時間：10:00-18:00(週一、二公休)電話：06-6350521

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