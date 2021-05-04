快訊

新冠離婚？蓋茲去年情人節還貼放閃照 摟妻讚她最佳伴侶

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3大「雪白花海」免費拍！桃園4000株百合秘境、嘉義阿嬤古厝、雲林花田盛放

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權、IG@hsingfang20授權、IG@_a.raw_授權
圖／IG@beckhamhong66授權IG@hsingfang20授權IG@_a.raw_授權

5月除了有漸入尾聲的海芋及桐花雪，經典的鐵炮百合花海也即將進入最佳花期，今天為大家特搜全台3處「雪白花海」，不僅免費入園，景點也各有特色，絕對讓大家輕鬆拍出仙氣飄逸美照，把握這兩周欣賞積極綻放的花姿吧！

雲林四湖百合花田

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

雲林四湖百合花海為近幾年躥紅的景點，三合院老屋配上季節限定花毯仙氣四溢。園主開放遊客免費參觀，大家可自在拍出空靈照，還能搭配可愛長頸鹿裝置藝術入鏡，增添童趣感。此外，現場也能購入百合花束，每把僅50元即可拿著捧花美拍，還能送人或帶回家裝飾呢。而今年園區也新增了蜀葵花，雖然數量不多，作為背景也頗為加分。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

地點：雲林縣四湖鄉中湖街188號
座標：23.640969 120.222411

嘉義新港阿嬤古厝鐵炮百合花

圖／IG@hsingfang20授權
圖／IG@hsingfang20授權

嘉義每季都有絕美花種輪番盛放，粉色風鈴木、黃金雨、九重葛、石斛蘭應有盡有，而新港板頭村有一處住宅鐵炮百合花景點，藏身於一間古厝外。小而美的景致由阿嬤親自栽種，白皙花朵滿開時十分亮眼，搭配紅磚及老屋別有一番風味，為在地人花季私藏小仙境。提醒大家勿隨意採摘花朵，並記得別大聲喧嘩，以免打擾阿嬤及周邊居民休息哦！

座標：23°34'15.4"N 120°18'56.5"E

圖／IG@hsingfang20授權
圖／IG@hsingfang20授權

桃園白千層鐵砲百合花園

桃園除了有已開跑的「大古山野百合花季」，還有處百合花秘境隱身觀音區廣青路672巷，4000株鐵砲百合花況極佳，這幾年漸漸躍升為朝聖亮點之一。園主佛心開放遊客賞花，並取名「白千層鐵砲百合花園」，也種有玫瑰等花卉，還能順遊鄰近的白千層綠色隧道，在綠意環境下體驗悠閒半日遊。值得一提的是，鐵砲百合為園主特別為母親而種，後續每逢母親節也會帶著百合至墓前追思，孝心與愛的照料成就了這片意義非凡的美景，這週母親節不妨帶媽媽一起賞花去！

地點：桃園市觀音區廣青路672巷

圖／IG@_a.raw_授權
圖／IG@_a.raw_授權

延伸閱讀：

搭機捷能到！桃園「大古山野百合花季」登場　逾萬株雪白花朵＋花海鞦韆必拍

南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築

彰化「康乃馨花田」升級了！母親節最應景花海，加碼彩色花景、摩艾石像都好拍

花海 秘境 嘉義旅遊 桃園旅遊 雲林旅遊 美景

相關新聞

3大「雪白花海」免費拍！桃園4000株百合秘境、嘉義阿嬤古厝、雲林花田盛放

5月除了有漸入尾聲的海芋及桐花雪，經典的鐵炮百合花海也即將進入最佳花期，今天為大家特搜全台3處「雪白花海」，不僅免費入園，景點也各有特色，絕對讓大家輕鬆拍出仙氣飄逸美照，把握這兩周欣賞積極綻放的花姿吧

全台「六大眷村」懶人包！陸、海、空特色眷村，文創與網美共創歷史新風情

既熟悉又陌生的眷村文化頗讓人嚮往，在文創與網美的包裝下，屬於過去歷史記憶的美好卻從未消逝，讓我們一起走進眷村、認識這屬於台灣的特有風情吧！

新手也能輕鬆GET水上絕美照片！「SUP立槳運動」玩法分享　不會游泳也能體驗

發源於夏威夷的SUP立槳衝浪，自2000年左右在海外逐漸風行後，SUP風潮也吹進台灣，越來越多人開始嘗試並愛上，因為這可是一項「看起來很難，做起來相對簡單，照片拍起來還很厲害的水上活動」，不需要有過人

全台河畔美景餐廳特選！「台版塞納河」沒預約吃不到、「淡水小希臘」愜意漫步

在碼頭河畔邊的餐廳，有著露天的用餐環境，開闊的景色心情不自覺輕鬆了起來。陽光照耀下，波光粼粼的水面也營造不少浪漫氛圍，讓人有著置身國外的錯覺！

2021最新SUP立槳路線！全台「SUP絕美秘境」推薦，奇岩地景+海路景點必收

從去年一路哈燒到今年的SUP立槳體驗你玩過了嗎？透過板槳協調在潭域、河域、海域都能站著玩、坐著玩、躺著玩。小編把趣吧近30條SUP立槳體驗精選分類，無論你是想追日出日落的浪漫系旅人，還是想看奇岩地景、觀察生態的自然系夥伴，以下12條路線都能滿足你！

比臉還大的雞蛋糕！2021「人氣雞蛋糕」5選　一條貓貓燒、emoji造型可愛到捨不得吃

散步點心「雞蛋糕」金黃外皮酥酥脆脆，一口咬下還能嘗到輕盈綿密的口感，奶香味十足擄獲大小朋友的心。近年來不少攤商翻玩雞蛋糕外型，打造視覺味覺都驚艷的特色雞蛋糕。小編今天來盤點過去一年在社群大受好評的人氣雞蛋糕攤販，每一款外型都可愛到令人捨不得吃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。