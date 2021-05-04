聽新聞
test
0:00 / 0:00
3大「雪白花海」免費拍！桃園4000株百合秘境、嘉義阿嬤古厝、雲林花田盛放
5月除了有漸入尾聲的海芋及桐花雪，經典的鐵炮百合花海也即將進入最佳花期，今天為大家特搜全台3處「雪白花海」，不僅免費入園，景點也各有特色，絕對讓大家輕鬆拍出仙氣飄逸美照，把握這兩周欣賞積極綻放的花姿吧！
雲林四湖百合花田
雲林四湖百合花海為近幾年躥紅的景點，三合院老屋配上季節限定花毯仙氣四溢。園主開放遊客免費參觀，大家可自在拍出空靈照，還能搭配可愛長頸鹿裝置藝術入鏡，增添童趣感。此外，現場也能購入百合花束，每把僅50元即可拿著捧花美拍，還能送人或帶回家裝飾呢。而今年園區也新增了蜀葵花，雖然數量不多，作為背景也頗為加分。
地點：雲林縣四湖鄉中湖街188號座標：23.640969 120.222411
嘉義新港阿嬤古厝鐵炮百合花
嘉義每季都有絕美花種輪番盛放，粉色風鈴木、黃金雨、九重葛、石斛蘭應有盡有，而新港板頭村有一處住宅鐵炮百合花景點，藏身於一間古厝外。小而美的景致由阿嬤親自栽種，白皙花朵滿開時十分亮眼，搭配紅磚及老屋別有一番風味，為在地人花季私藏小仙境。提醒大家勿隨意採摘花朵，並記得別大聲喧嘩，以免打擾阿嬤及周邊居民休息哦！
座標：23°34'15.4"N 120°18'56.5"E
桃園白千層鐵砲百合花園
桃園除了有已開跑的「大古山野百合花季」，還有處百合花秘境隱身觀音區廣青路672巷，4000株鐵砲百合花況極佳，這幾年漸漸躍升為朝聖亮點之一。園主佛心開放遊客賞花，並取名「白千層鐵砲百合花園」，也種有玫瑰等花卉，還能順遊鄰近的白千層綠色隧道，在綠意環境下體驗悠閒半日遊。值得一提的是，鐵砲百合為園主特別為母親而種，後續每逢母親節也會帶著百合至墓前追思，孝心與愛的照料成就了這片意義非凡的美景，這週母親節不妨帶媽媽一起賞花去！
地點：桃園市觀音區廣青路672巷
延伸閱讀：
．搭機捷能到！桃園「大古山野百合花季」登場 逾萬株雪白花朵＋花海鞦韆必拍
．南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言