成都世大運／周賢峰半馬跑崩 許績勝盼愛徒早日破自己紀錄

世大運田徑賽8/6最後一天賽程，中華隊長距離代表，單槍匹馬征戰男子半馬的 周賢峰，首次站上世大運的舞台，最終以1:12:56的成績，總排第30名完賽。第一名由土耳其的ATAC Sezgin以1:04:36奪下冠軍，第二名同樣也是來自土耳其的好手ASLANHAN Ayetullah，以1:04:37 打破個人最佳摘銀，第三名則是中國選手楊克古，以1:04:48 披銅。

周賢峰於世大運以1:12:56 的成績，總排第30名完賽。圖/大專體總提供

由於這次中華隊在世大運男子半馬達標的標準為，至少兩次半馬成績達1:07:56，因此中華隊僅派出周賢峰一人前往參賽。第一次站上國際舞台和各國好手比拼的賢峰，原先計劃是跟著亞洲選手的配速，看能跟多少就跟多少，希望可以藉此打破個人最佳。不過前面時再開太快，導致周賢峰後段爆掉，改以自己的配速穩穩的回到終點，以1:12:56 完成比賽。

周賢峰原先預計跟著亞洲選手的配速跑，不過由於速度太快，導致後段爆掉。圖/大專體總提供

雖然賽事成績不如預期，不過賢鋒表示這是一次很好的經驗：「第一次參加國際賽覺得很新鮮，而且感覺很不一樣。在國內很少選手繪出去領跑，不過這次在世大運上，就看到日本選手滿趕出去跑的，希望自己可以汲取這次的經驗，以後也能放膽出去跑。下一個目標是放在三年後的名古屋亞運，期待自己能再次站上世界舞台。」

這次中華隊於半馬項目只派出周賢峰一人參賽，他自己也覺得有點可惜：「其實這次有很多國內選手都有達標一次，可是最後只有我一個人來參賽，如果是一個團隊的話，我覺得我們的表現可能會更好。這次我的表現不太理想，沒有幫其他選手達成目標，所以自己滿對不起他們的。」

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恩師許績勝在比賽途中更是一路相伴，事實給賢峰提醒和鼓勵，他稱讚賢峰說：「他很肯練也很認真，態度非常的好，我給的課表他也全部接受，成績我想是一回事，他第一次參加國際大賽，吸取了很好的國際經驗，希望他幾年後的亞運可以代表國家出賽。」

其實在賽前許績勝就跟賢峰說：「平常心，前面不要開太快，後面照著自己的節奏去跑完，應該會有不錯的成績。」不過由於這是賢峰第一次參賽，過程中有點緊張，導致前面跑的太快了，再加上當天的天氣偏熱，最後沒能維持原先預定的配速。

目前台灣的馬拉松國家紀錄保持人許績勝，從年輕時參加世大運，到現在轉任幕後擔任教練，儘管角色不同，但仍然希望能將台灣的長跑再往上推進，他說：「從當選手到現在執教有不同的心境，但同樣的目標就是為國家盡一點力。雖然現在自己不能跑了，但我還是這些年輕選手的後盾，希望我的紀錄能早日被突破，這樣我們的長跑界才有希望。」

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另外在女子半馬上，香港的長跑女將，今年四月殘剛參加完 adidas Road To Records 比賽的羅映潮也現身賽道，最終以 1:21:01 總排第 23 名完賽。另一名香港女將黃貞寧左腳受傷，仍然帶傷上陣並堅持完賽，以 1:28:04 排名第 29 名。而今年的半程馬拉松最大的贏家就是土耳其，不僅拿下了男子半馬的金包銀兩面獎牌，女子半馬也摘下銀牌和銅牌，半馬團體組上男女更是分別都奪下金牌。

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