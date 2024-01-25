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停賣不便險 第一產險遭關切後恢復

聯合報／ 記者周湘芸朱漢崙陳宛茜／台北報導
長榮航空罷工效應發酵，第一產險拒接長榮航空從2月7日至18日的旅遊不便險投保。圖為長榮航空機師及空服員。記者黃仲明／攝影
長榮航空罷工效應發酵，第一產險拒接長榮航空從2月7日至18日的旅遊不便險投保。圖為長榮航空機師及空服員。記者黃仲明／攝影

長榮航空機師醞釀春節期間罷工，勞資雙方昨協商近三小時未果，罷工之勢儼然箭在弦上。第一產險昨開出第一槍，停賣長榮航空旅行不便險，引發保險局關切，不到半天時間，第一產險旅遊不便險的核保政策大轉彎，目前已恢復受理該期間的投保。旅行業者則喊話，長榮航空應負起賠償旅行業及旅客的責任。

第一產險官網昨公告，凡是搭乘長榮航空且保險期間從二月七日至二月十八日的保單，將暫停受理投保「便利型」與「尊爵型」兩種方案，亦即全面暫停受理該期間的長榮航空旅客的旅遊不便險申請，引發保險局出面關切，第一產險隨後取消原先暫停承保上述期間的規畫，目前看來，應無其他產險公司會跟進，這段期間搭乘長榮航空的旅客，不致碰到「無保可保」的處境。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，旅客近期紛紛詢問春節旅行團是否退費，但當前罷工行動還沒成立，航空公司不可能全額退費，再加上國外住宿、交通訂金都已付款。預估每罷工一天，航空公司、旅行社及旅客就要虧損上億元。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽也說，罷工消息一出，即便想改買春節期間其他航空機票也一票難求，大家進退兩難。

消基會表示，主管機關應嚴加督促業者提前規畫應變方案。另也提醒旅行社應對遊客按比例賠償旅遊費用，而非反過來要消費者負擔全部損失。

長榮航空 機師

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