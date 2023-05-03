選罷法修法被質疑陳致中條款 立委：不該因人設事

行政院提出公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，增訂曾犯國安三法、曾犯洗錢罪及槍毒等重刑重罪及賄選等，有罪判決確定終身不得參選。不過日前立法院內政委員會初審時，朝野對於曾犯洗錢防制法判刑確定者是否納入沒有共識，送朝野協商。

針對此條文被質疑是「陳致中條款」，民進黨立委羅致政表示，修法不針對個案，是從制度面整體討論。民進黨立委蔡易餘說，這次修法為防堵黑道「有些擴大解釋」，有關終身不能參選連結某些犯罪行為，對人民參政權影響很大，還有討論空間。

時代力量立法院黨團表示，法律的修正不該因人設事，或為滿足一時性政治利益，所有國民基本權利限制都應顧及比例原則與平等原則，「就算是前科者的基本權利，也是如此」。