聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／陳水扁撕破賴清德排黑的國王新衣

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林河名
陳水扁（左圖）批評以犯罪類型來限制終身參選資格，不符比例原則而有違憲疑義，形同撕破民進黨主席賴清德（右圖）上任後「擴大排黑」的國王新衣。圖／聯合報系資料照片
陳水扁（左圖）批評以犯罪類型來限制終身參選資格，不符比例原則而有違憲疑義，形同撕破民進黨主席賴清德（右圖）上任後「擴大排黑」的國王新衣。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁昨天久違地重返博愛特區，製造話題的吸睛功力依舊。從台北賓館到總統府前，短短四百公尺，在大批媒體簇擁下就走了十五分鐘，彷彿當年選戰「大進場」的排場。在鎂光燈下，扁手不抖了，更顯神采奕奕；但看在民進黨人眼裡，卻陷入進退維谷的處境。扁家弊案衍生的種種雙標，對綠營而言，既是共業，也是共犯。

陳水扁昨天細數，任總統時通過洗錢防制法「是為了防制洗錢，不是為了防制參選」。諷刺的是，當年的洗錢防制法最後辦到「海角七億」的阿扁一家人，自己至今卻毫無愧色？

去年五月，民進黨挾著人數優勢，強行表決通過「會計法」修正案，國務機要費除罪，扁成了最大受惠者。如今，他又出來對立法指手畫腳，民進黨從蔡英文總統到新共主賴清德，不是輕描淡寫就是未置一詞。儘管民進黨檯面上政治人物表面和扁保持距離，卻難擺脫「修法為扁家」形象。民進黨嘴上不說，用行動支持，無怪乎保外就醫中的扁敢一而再挑戰中監底線。

然而，陳水扁不愧是當年的「人權律師」。他昨天對行政院前院長蘇貞昌卸任前，倉促用廿天提出選罷法修正草案，有諸多一針見血批評：除了公職人員參選資格抄襲總統副總統，讓要參選村里長或鄉鎮市民代表的人也要比照總統級，甚至還以犯罪類型來限制終身參選資格，不符比例原則而有違憲疑義，扁論點鏗鏘有力，形同撕破民進黨主席賴清德上任後「擴大排黑」的國王新衣。

另一個矛盾且荒謬的雙標，則是賴清德推動「擴大排黑」，卻無視扁家涉貪是民進黨內最該自清的一環。難道僅因「赦扁」的執念，就能姑息扁家違法行徑？

民進黨 陳水扁 賴清德 蔡英文 洗錢 選罷法 國務機要費 蘇貞昌 保外就醫

延伸閱讀

南市前議長李全教參選立委 「不讓賴清德得逞」

阿扁到凱道請願 總統府：不干涉司法

陳水扁上凱道為陳致中請願 總統府：不介入個案

陳水扁批選罷法有違憲爭議 「神愛世人也要愛更生人」

相關新聞

扁上凱道為兒請願 批洗錢剝奪終身參政權違憲

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，其父、前總統陳水扁昨前往總統府等多個中央機關請願。陳水扁批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢...

陳水扁保外就醫展延33次 法界悲嘆

前總統陳水扁昨上凱道行使憲法請願權，大陣仗接受採訪，台中監獄不論事前、事後被媒體問及此事都僅以「派員了解狀況後查處」回應...

新聞眼／陳水扁撕破賴清德排黑的國王新衣

前總統陳水扁昨天久違地重返博愛特區，製造話題的吸睛功力依舊。從台北賓館到總統府前，短短四百公尺，在大批媒體簇擁下就走了十...

與賴清德溝通？ 陳水扁：熱臉貼冷屁股

前總統陳水扁昨天北上請願，事前是否跟身兼民進黨主席的副總統賴清德溝通？陳水扁表示「沒有機會」，是否繼續支持賴清德？扁說，...

冷眼集／陳水扁吃定蔡政府 重創司法

前總統陳水扁獲保外就醫八年，屢踩中監畫設的「五不紅線」，不但沒被抓回籠，還連續卅三次獲保外就醫展延。這幾年，扁不但登記不...

陳致中5月11日雄檢報到 料進燕巢監獄

民進黨籍高雄市議員陳致中涉洗錢被判刑一年定讞，高雄地檢署已通知他五月十一日下午三點半報到，預計發監高雄燕巢監獄；依規定，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦