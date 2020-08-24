短短800公尺出了7顆星！「2020台北台中米其林指南」107家完整美食地圖直擊
2020《台北台中米其林指南》於今日上午公布了完整摘星餐廳名單，共有30家餐廳摘星。本屆新增台中戰區，而獲得三星評價殊榮的為成功連續3屆守住三星的君品酒店「頤宮」。而二星評價則有7家餐廳，除了有去年榜上有名的RAW、態芮Tairroir、鮨天本、祥雲龍吟、請客樓，還有升星的Logy及台中新秀JL Studio，一星則有22家餐廳。
其中美麗華摩天輪附近短短800公尺處，更出現了3家2星餐廳、1家1星餐廳，變身「7星米其林街道」！有了米其林指南，自然少不了朝聖必備的「追星」地圖，今天為大家整理台北台中必比登推介共77家、今日最新揭曉的30家摘星餐廳，想要嚐鮮就立馬跟著完整地標出發去吧！
延伸閱讀：
．完整名單！《2020台北台中米其林指南》台北上榜26家「頤宮」再奪三星、台中上榜4家「JL Studio」登二星
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