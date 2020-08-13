霸氣早餐就吃米其林「豬排麵」！ 2002台中必比登推介「上海未名麵點」只賣早午餐

台中人的美食就是超狂又霸氣！早餐就吃大塊又大碗的豬排麵，而且還是「米其林級」！近日《台北台中米其林指南2020》，公布了最新「必比登推介」名單，台中地區共有21個店家入選，其中這家傳承三代的老店「上海未名麵點•酸梅湯」，就是陪伴許多台中人成長的好滋味，最特別的是營業時間是從早餐時間開始賣，早餐時段就能吃到澎湃的豬排麵、牛肉麵，用霸氣餐點開啟一天，在地吃貨也未免太幸福啦。

豬排麵幾乎桌桌必點，香腸也是招牌。IG網友@big_fish_888 提供

傳承三代的「上海未名麵點」受到在地老顧客擁護多年，品嘗過的網友與部落客分享，來到「上海未名麵點•酸梅湯」用餐，出餐速度快、老闆娘爽朗聲音招呼是一大特色，招牌的「豬排麵」則是首次來推薦必點。這碗讓人看了就垂涎三尺的豬排麵，採用里肌豬排肉製作，沒有裹上過多炸粉的重膩口感，現點現做用盤子盛裝上桌，外觀簡單樸實的肉排，口感軟嫩、入口噴香；採用的麵條是口感滑順的細麵，搭配清爽湯頭，一口麵一口肉，鮮香肉汁搭配酸菜，整天的活力都湧了上來，很多客人是這樣一吃成主顧。

許多吃過的粉絲推薦一定要搭配蔥段小菜與辣椒。IG網友@antai.chang 提供 「上海未名麵點•酸梅湯」是三代傳承老店。IG網友@big_fish_888 提供

除了豬排麵外，湯頭濃郁的牛肉麵、滋味地道的炸醬麵都有許多顧客推薦，搭配醃製過的獨特蔥段小菜、辣椒、滷蛋、香腸，最後再來上一杯招牌酸梅湯畫下用餐句點，完美。 牛肉麵也受到許多粉絲喜愛。IG網友@big_fish_888 提供

受到部落客喜愛的炸醬麵。IG網友@antai.chang 提供 部落客稱讚滷蛋入味。IG網友@antai.chang 提供 「上海未名麵點•酸梅湯」蔥段涼拌小菜入味百搭。IG網友@big_fish_888 提供

網友貼心提醒，「上海未名麵點•酸梅湯」營業時間從早餐時段就開始，逢中午營業時段人潮眾多，賣完也可能提早休息，而在必比登公布後想必有更多吃貨們慕名而來，想要一嘗巷弄米其林滋味的朋友，於營業時段內早點前往可能會比較保險，營業時間與店休可參考店家粉專公告。

「上海未名麵點•酸梅湯」傳承三代有許多老顧客喜愛。IG網友@antai.chang 提供

哪裡吃

上海未名麵點酸梅湯

台中市中區市府路69號

豬排麵 110 (小) 牛肉麵120 (小)

售價僅供參考如有更動請以店家現場實際公告為準