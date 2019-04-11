2019米其林／百元有找平民版米其林！10家夜市小吃入選「米其林餐盤」 烤玉米、炸雞都上榜

2019-04-11 20:26 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019台北米其林指南中收錄「米其林餐盤」推薦，總共有10家夜市小吃入選。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 《2019台北米其林指南》中的「米其林餐盤」是除了星級美食、必比登美食推介餐廳外的評鑑，以「評審員萬裡挑一的餐廳，食材新鮮、烹調用心，菜餚美味」為標準。有別於去年大多數以一般餐廳或是飯店內餐廳的情況，今年有不少夜市小吃皆上榜，加起來總共有10家，平均價位百元有找，最貴價格300元，屬於相當親民的價位，如果想要品嘗米其林滋味，不如可以參考夜市街頭小吃列表吃一輪。

今年《2019台北米其林指南》「米其林餐盤」與去年相當不同，夜市小吃不像去年將這些街邊小吃店家列為餐車圖案的「街邊美食」，一律改為餐盤列出。這點似乎也反映出米其林指南國際總監Gwendal Poullenec在記者會上提到對夜市小吃相當驚豔，他認為「價格合宜之外，食材用得好，讓人驚嘆」，而且強調「這是台灣的特色，是觀光客到台北非做不可的事」。

觀察今年獲得「米其林餐盤」的夜市街頭小吃列表，包含麵線、鵝肉切仔麵、山內雞肉、蚵仔煎等小吃中，有不少間都是去年被列為街邊美食的店家，口味上也是相當常見的小吃，不過，這次餐盤中有「玉米家烤玉米」、「景美米粉湯」，甚至是「格登炸雞」也都上榜，令人相當意外。

饒河夜市土地公廟旁的東發號，蚵仔麵線走的是清爽口感路線。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

夜市（10家）

1.阿輝麵線

地址：士林區大南路84號

價格：25~50元

營業時間：14:00~23:45

士林夜市媽祖廟口的阿輝麵線，原本就是排隊名店，客人經過看見店家友人送的招牌，都忍不住駐足看。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

2.玉米家烤玉米（新進榜）

地址：中正區中華路二段311巷

價格：60~80元

營業時間：17:00~23:30

3.格登炸雞（新進榜）

地址：大安區通化街39巷50弄35號

價格：30~150元

營業時間：17:30~00:00

4.景美米粉湯（新進榜）

地址：文山區景美街119號

價格：40~195元

營業時間：16:00~00:00

5.麻糬寶寶

地址：松山區饒河街111號前、

價格：30~60元

營業時間：16:00~23:30

饒河夜市麻糬寶寶賣的是古早味麻糬。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

6.鵝媽媽鵝肉‧切仔麵（新進榜）

地址：文山區景美街37之3號

價格：80~300元

營業時間：14:00~22:30

7.斌大腸包小腸

地址：士林區大南路84號

價格：35

營業時間：16:00~23:30；周末15:00~23:30

士林夜市斌大腸包小腸。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

8.山內雞肉

地址：中正區中華路二段307巷20之3號

價格：70~150元

營業時間：11:00~20:00

9.東發號

地址：松山區饒河街94號

價格：60~100元

營業時間：08:30~00:00

東發號的蚵仔麵線不勾芡，蚵仔新鮮甜美。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

10.圓環邊蚵仔煎

地址：大同區寧夏路46號

價格：70~170元

營業時間：12:00~14:30；16:30~01:30