請客啦！ 2019米其林餐廳與「星」同樂 教父牛排南北大串聯、侯布雄邀大啖甜點

2019-04-11 13:27 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2019台北米其林名單正式公佈後，教父牛排、侯布雄法式餐廳皆再度蟬聯了「米其林一星」，眼尖的網友前往摘星餐廳社群平台道喜的同時，立馬發現摘星餐廳迅速推出了好康優惠：「教父牛排請客」全台北中旗下南餐廳公布優惠、「侯布雄歡迎摘星」三家分店分別祭出超值優惠！

美國頂級老饕牛排 活動優惠

慶祝再度摘星，牛排教父鄧有癸宣布旗下的北、中、南餐廳大串聯推出活動優惠，除了獻上經典知名的「美國頂級肋眼老饕牛排」免服務費活動，更贈送精選酒品！

圖／擷取自教父牛排 Danny's Steakhouse粉絲團 分享 facebook

活動日期：

4/11～4/30

優惠餐廳：

．台北：教父牛排、Danny & Company、Top Cap Steakhouse

．台中：MEATGQ STEAK 橡木炙烤牛排館

．高雄：CAPSTONE steakhouse

優惠內容：

以上教父牛排旗下餐廳，點購「美國頂級老饕牛排」午餐2,950元、晚餐3,080元，原訂每人需另酌收水資60元及一成服務費，除了於活動期間可享有免一成服務費的優惠外，兩人同行還可以免費獲得酒莊獨家為教父牛排釀製的三款酒品（任選一瓶、各一杯），四人同行還可獲得一瓶招待。

圖／擷取自教父牛排 Danny's Steakhouse粉絲團 分享 facebook

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侯布雄法式餐廳 優惠招待

侯布雄旗下三家分店侯布雄法式餐廳、侯布雄法式茶點沙龍、侯布雄法式精品甜點也分別祭出超值優惠，邀請大家一同舉杯同歡，大啖美食。

圖／擷取自L'Atelier de Joël Robuchon Taipei粉絲團 分享 facebook

活動日期：

4/11～4/30

優惠內容：

．L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

凡至侯布雄法式餐廳用餐，點選精選VCP香檳一杯享第二杯招待。

．SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍

凡至侯布雄法式茶點沙龍享用雙人下午茶，點選精選甜酒享第二杯招待；當日「外帶」單筆消費滿1200元（含）即贈三入侯布雄精選手工巧克力球一盒。

．LA BOUTIQUE de Joël Robuchon侯布雄法式精品甜點

凡至侯布雄法式精品甜點購買麵包當日單筆消費滿399元(含)，即贈65元內麵包任一款；當日單筆消費滿1200元（含）即贈三入侯布雄精選手工巧克力球一盒。

圖／擷取自L'Atelier de Joël Robuchon Taipei粉絲團 分享 facebook

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