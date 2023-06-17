到森林露營去！ 雲林古坑十字關遊憩區年底啟用

雲林縣即將推出首座生態綠色營地！一直以來以咖啡及盛產水果聞名的雲林縣古坑鄉，假日造訪的旅客總是絡繹不絕，未來在此過夜不只有民宿可選擇囉！位於雲林縣古坑鄉樟湖地區十字關遊憩區，預計今年底前辦理招商後啟用

2023-06-17 15:39