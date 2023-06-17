到森林露營去！ 雲林古坑十字關遊憩區年底啟用
雲林縣即將推出首座生態綠色營地！一直以來以咖啡及盛產水果聞名的雲林縣古坑鄉，假日造訪的旅客總是絡繹不絕，未來在此過夜不只有民宿可選擇囉！位於雲林縣古坑鄉樟湖地區十字關遊憩區，預計今年底前辦理招商後啟用。
●開發兼顧永續 森林感十足
位處雲東地區許多風景遊憩區核心區位的十字關遊憩區，透過雲林縣政府辦理的「古坑鄉樟湖十字關遊憩區重點地區工程」，在城鄉發展處的規劃下，將既有的荒廢營地重新整理，打造為自然永續、獨具特色的十字關生態露營區，成為森林感十足的合法露營場地。
樟湖十字關遊憩區以「山系旅遊‧魅力場域」、「話題行銷‧質感體驗」、「跨域加值‧永續經營」及「統合掌控‧實質推辦」為四大開發目標，並將「生態（Ecology）、體驗（Experience）、探索（Explore）」作為三大遊憩主題，以環境保護及生態復育為目標，進行低密度、低環境衝擊的開發，同時振興樟湖地區的經濟及觀光效益。
●架高式營位 休憩機能完善
首期工程重點為露營場的開發，以「森林旅宿」為構想，建設包括架高式營位平台8座、平面式營位6處、預鑄式浴廁共6座及帳棚式服務站2座等，建置完善的露營場相關服務設施；除露營場本身，遊憩區內將既有入口意象優化、連外道路重新舖設、劃設停車帶及設置迴車彎等，完善遊憩場域基本的服務機能。透過興建露營場與周邊既有登山步道間的串連步道，更是將遊憩活動向外延伸，提供民眾更加豐富且有趣的綠色生態休憩體驗。
樟湖十字關露營場預期將引領十字關遊憩區發展，成為雲林縣親山綠色旅遊的觀光資源整合核心，藉由自然露營區住宿形式相互串聯樟湖地區分散的景點，以帶動整體區域觀光與在地產業的共榮發展，將雲林山林之美大放異彩。
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