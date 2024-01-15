陽光行動／住戶心聲：節慶假日想吃豐盛一點都會考慮再三

社宅營建成本愈來愈高，租金幾乎只升不降，從北到南都有社宅住戶反映，社宅除了比較新，並不便宜，付完租金後能用所剩無幾，節慶假日想吃頓豐盛的，都會思考再三。

北市明倫社宅一名住戶育有兩個小孩，申請二房型，月租金兩萬四千八百元，他跟太太年收入七十多萬，因有低收身分，可申請第一階的社宅租金補貼，但薪水不漲、萬物皆漲，對一個要養兩個小孩的家庭壓力很大，「社宅租金占家庭收入三成多，生活僅能勉強打平。」

桃園八德一號社宅漲租風聲不斷讓住戶憂心，一名社宅住戶原是上班族，結婚生下二名子女後改當全職媽媽，一家四口靠男主人跑業務賺錢，但每月三萬多元收入，付完社宅一萬多元房租及近萬元小孩奶粉尿布等雜費，再扣掉水電瓦斯基本開銷已所剩無幾。

她說，選擇社宅都是經濟方面相對弱勢的族群，房租漲一、二千元對一般家庭可能影響不大，但對他們而言相當於一個小孩半個月奶粉錢和尿布錢。社宅住戶偶爾會彼此聯繫，感情比較好的會聊到租金問題，講到最後都是搖頭嘆氣。

在台中太平社宅租三房一廳住戶表示，社宅只能住三年，在高房價時代，三年內要存錢買房，實在困難，加上三年間租金會逐年調高，第三年租金仍破二萬，薪水沒漲，負擔不輕。

想租社宅未中籤的許姓高雄市民表示，他育有一子一女，想要申請三房社宅，屋新又免管理費，雖然租金沒想像中便宜，對於一般受薪階級來說還是一筆不小負擔，但也只能默默接受。

不過，住高雄凱旋青樹社宅單人套房的謝姓老翁表示，房子新，又有電梯，還有管理員幫忙收發信件、包裹，對手腳不方便的老人家而言非常方便，一個月下來含水電不到四千元，很划算，外面隨便找間新一點的套房都要約七千元，住進社區後感覺非常棒。