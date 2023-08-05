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年輕「脫北族」 逐房價而居

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰／台北報導
1200月票及機捷延伸利多，青埔特區發展房價看漲，脫北年輕族喜愛，桃園出現龐大「脫北族」。記者曾增勳／攝影 曾增勳
1200月票及機捷延伸利多，青埔特區發展房價看漲，脫北年輕族喜愛，桃園出現龐大「脫北族」。記者曾增勳／攝影 曾增勳

雙北高不可攀的房價迫使都會區人口南下，大量首購族、年輕人「逐房價而居」，桃園蘆竹、龜山成落腳處，也出現龐大「脫北族」。

我國房價所得比年年攀升，全國平均為九點七二倍，得不吃不喝九年才買得起房，欲購屋的青年只能選擇外縣市。學者專家認為，政府常常只是為了選舉喊出口號，但民眾不是「笨蛋」，有購屋能力者與炒房客還是一直買，房價自然居高不下。

政大地政系退休教授張金鶚表示，政府不斷祭出平均地權條例、囤房稅等所謂打炒房政策，但沒有根本審視房地稅基，加上中央與地方政府查核、執行情況不一，加上「上有政策、下有對策」，目前根本看不到打炒房成效，民眾自然也感覺不到政府大刀闊斧要改革。

張金鶚說，又如蔡政府推動囤房稅政策，但很多民眾、炒房客認為這只是選舉口號，只會有短暫的「選舉效應」，人民不相信政府有打炒房決心。政府對外宣稱不容房市炒作，實際行動卻受利益團體壓力，政策執行上很緩慢。

張金鶚說，許多有能力購屋者以及炒房客也不是笨蛋，因為認為政府不是「玩真的」，只會很短暫地「避風頭」，不久後仍持續買房，房價自然持續高漲。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡不否認台灣課徵囤房稅、房地合一稅，這些「成本」可能不但會轉嫁給購屋族，甚至租屋族也會成為被轉嫁的對象，房東隨時虎視眈眈，看何時可以向房客提漲租。但他不認為代表這些政策是達成反效果，若是過程中有碰到阻礙，應試著用次要的對策彌補、解決，而不是全盤否定應走的正確大方向。

房客 張金鶚 打炒房 房地合一

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