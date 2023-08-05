新聞眼／政策炒短線 居住正義淪口號

七月十六日館長陳之漢和前立委黃國昌發起的「公平正義救台灣」遊行還未滿月，民進黨先是忙著開支票，讓總統參選人賴清德提出「居住正義三對策」，不僅加碼開出「百萬社宅」支票，還替蔡英文總統兌現「廿萬戶社宅」。審計部白紙黑字卻揭穿跳票真相，賴清德承繼蔡政府「口號治國」，台灣卻依舊遍地無殼蝸牛。

台北市今年第一季房價所得比高達十五點二二倍，如欲在台北市購屋者得不吃不喝十五年，才有可能換得一棟安身立命的老舊公寓。賴清德日前在政大演講一句「房價現在在降」被抨擊何不食肉糜、活在平行時空，前兩天再拋出「百萬社宅」大餅，距離現實之遠，似乎也不意外。

台灣青年面對的現況是，看著政府喊出「○到六歲國家養」，實際面對的卻是房價年年漲、房租年年調，天價般的房價，對照著停滯的薪資停滯，卅年分期貸款恐怕都承受不了的重擔，青年縱然想落地生根，恐怕也得打消念頭，更遑論生兒育女。也正能對照為何生育補貼愈發愈多、新生人口卻愈來愈少，少子化成為必然。

政府撒幣無效，來自開錯藥方。社會住宅興建曠日廢時，轉為包租代管又需時間處理，無法應付立即的居住需求，遏止眼前的房價飆漲現象。想參加社宅抽籤者，中籤與否更是全憑運氣，使得青年租屋族對於居住的不確定性。當社宅租金與市面上同等租屋房型相當時，社宅未必具有吸引力。

內政部大動作推出的租金補貼，卻無法解決「租屋黑市」根源問題，租屋市場不透明，租屋族永遠是弱勢的一方，房東總是「上有政策，下有對策」，內政部喊出的解方更如不食人間煙火。當政治人物只願撒錢炒短線，濫發補貼反倒墊高租金，短視近利的政策，居住正義淪為口號，掏空的是國家競爭力。