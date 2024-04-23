加速中火無煤 環團籲立院支持

昨天為世界地球日，蔡英文總統及副總統賴清德共同接見「全國NGOs環境會議」代表團體。蔡英文在會中細數近年推動能源轉型成效，賴清德則強調會進行第二次能源轉型；不過，環團檢視蔡政府八年減碳成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，徵收碳費時程一延再延，「減碳龜速」讓人覺得無力且失望。

2024-04-23 01:33