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加速中火無煤 環團籲立院支持

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
火力發電目前仍然是台電的主要發電方式，這會是未來我國推動淨零的痛點。圖為台中火力發電廠。本報資料照片
火力發電目前仍然是台電的主要發電方式，這會是未來我國推動淨零的痛點。圖為台中火力發電廠。本報資料照片

全台卅多個環保團體昨天集結立法院，要求新國會支持台中火力發電廠的無煤時程從二○三五年提早至二○二八年，獲九位跨黨派立委聲援，期盼早日落實淨零排放，免讓民眾籠罩在嚴重空汙環境。

環團表示，中南部居民忍受中火危害超過卅餘年，忍無可忍。昨搬出自製三米高黑色圓球體行動藝術卡在立院群賢樓門外，象徵氣候沸騰、燃煤電廠卻持續燒炭，使地球面臨氣候巨災的意象。

環團指球體上的三組「滅絕密碼」，「四二五・一九三四・三三七」代表陡升的三大溫室氣體排放量、「一六八八○」是台灣肺（腺）癌去年年度確診人數、「 一二○九三六七○」是中火去年用煤的公噸數。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，依最新「全國電力資源供需報告」，明後年中火將大增二六○萬千瓦燃氣機組，卻僅微減一一○萬千瓦燃煤機組，減煤量僅增氣量四成，「大增氣、小減煤」是詐術，中火勢必要提前無煤時程，希望以「深度節能」 及「選址適當的再生能源」取代化石燃料。

中火 再生能源 密碼 火力發電廠 環團

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