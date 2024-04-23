童子賢：地球暖化是人類公敵 核能不是

一度被點名為準總統賴清德的最佳閣揆人選的和碩聯合科技董事長童子賢，昨天到台北榮總演講時提到如何面對缺電危機時，自承卅年前是熱心反核人士，但十年前關注地球暖化議題時，陷入地球暖化與反核間的掙扎，這二、三年慢慢想清楚「地球暖化才是人類公敵，核能不是」。

「核能可以是綠能的盟友，而非敵人。」他說，如果使用能源不當，將造成無法挽回的地球暖化，毀掉地球文明，而「核能」是一種技術，其安全係數就好像航空業的安全係數，可以好好提升，好好控管。台灣百分之八十發電來源為煤、天然氣、燃油，以致碳排指數居高不下，隨著全球關注地球暖化議題，台灣應該要有所準備，否則很多產業發展將受到限制，不利於經濟。

童子賢昨於台北榮總大師講堂針對「台灣產業發展與世界趨勢」議題演講時表示，電力是現代文明基礎，也是產值龐大產業，曾與準總統賴清德深入討論能源問題，建議國家應挹注更多心力於能源研究及相關基礎科學，例如美國設置能源部，旗下擁有重要的國家級實驗室。

童子賢表示，台灣經營管理能源最重要的國營事業為中油及台電，營業額均超過兆元，電力加上石油一年花費台幣二兆元以上，這是醫療健保二倍、國防經費四倍，但此二單位只是經濟部轄下「配合執行業務」單位，應給這二個單位更多鼓勵與政策支持，強化能源決策與研發，投入電網安全、核能安全等重大研究。此外，強化訓練標準，比照航空業對待機師，提高專業加給，藉此提升台灣能源效率與能源韌性。