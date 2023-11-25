快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

賴清德聽不懂習近平話 更危險

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
賴蕭配。
賴蕭配。

【文．王崑義】

媒體報導習近平在舊金山拜習會，否認有2027年或2035年對台動武計畫，重申中國和平統一政策不變。民進黨總統候選人賴清德以為撿到槍，宣稱中國領導人習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，但賴清德犯了邏輯上的謬誤。

是否攻台 不需時間表

習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，主要目的是表明當前大陸對台政策仍然追求和平統一與融合發展，視兩岸為命運共同體，對台使用武力只是最後不得已的選擇，是否動武完全看民進黨是否會踩到法理台獨紅線。依據大陸《反分裂國家法》，動武的條件包括台灣實現獨立、和平統一失去可能性。

習近平對拜登直言，美國應反對台灣獨立，停止武裝台灣，這也符合大陸一貫的論述。依照這個邏輯，大陸使用武力不需要有時間表，不需要有2027或2035年對台動武計畫，隨時可以依據《反分裂國家法》對台使用武力。賴清德認為大陸武統是「白賊話」，反而顯現賴清德不懂大陸對台政策，這才是危險的訊號。

所謂2027年或2035年對台動武，從來不是北京所說，而是美軍將領的警示。最早說大陸會在2027年攻台，是美軍將領戴維森，於2021年卸下印太司令職務前，於美國聯邦參議院軍事委員會答詢時表示，中國是美國當下最大戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，還說共軍攻台可能在未來10年、甚至6年內發生。這一推算大致就是2027年，他這番言論立即掀起波瀾。

大陸2027年可能攻台的說法不斷出現在美國官員與學者口中，一直到今年2月，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯還警告，儘管俄羅斯入侵烏克蘭失利，可能讓習近平對於武力奪取台灣更加謹慎，但他還是強調，美國從情報單位方面得知，習近平已下令解放軍在2027年前為攻台做好準備。2027年大陸攻台的時間表眾口鑠金，以致拜登當面詢問習近平究竟如何。

台獨金孫 誤判踩紅線

有關2035可能攻台的說法，則是2019年12月華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對「如果北京和台北無法在2035年之前達成統一協議，中國將使用武力侵略台灣」主議題進行辯論及現場民調時所提出，有61%與會者認為，兩岸若無法在2035年前達成統一協議，中國不會武力犯台，38%認為會。另，前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管法內爾預測，從2020年開始，中國內部將會有持續的壓力要在2049年實現「中國夢」，未來10年每過一天，中南海都將受到更多對台動武的壓力，這個聲浪將在2030到2035年間達到最高潮，並將以非常暴力的軍事攻擊及占領台灣作為終結。

無論是2027或2035的說法，都是美軍高層或戰略學者之間的辯論與想像，習近平說沒人告訴他這項計畫，確實是在否定美方的說法。只是否定歸否定，反而可以看出大陸對台使用武力是沒有時間表，但不表示大陸不會使用武力。大陸宣示不放棄武力是防範民進黨搞法理台獨，是一種自衛手段，台海是否爆發衝突，主動權其實是在民進黨手上。

所以，賴清德以為習近平否定大陸攻台的時間表是反對黨的白賊話，這不是邏輯的謬誤，就是過於樂觀他的「務實台獨論」不會踩到大陸紅線，這才是台灣最危險的訊號。

因為，如果賴清德掌權，認定大陸不會對台使用武力，繼續以切香腸方式往台獨邁進，漸漸忘了我是誰，一旦大陸認定已踩上台獨紅線，且武統代價可控，就會隨時啟動，完全不需要時間表，換言之，兩岸關係失控，台海危機任何時候都可能發生。更要留意，大陸對台工具箱並非只有飛彈，還包括經濟、貿易壁壘調查與ECFA早收清單檢討都已端上檯面，這是台灣人民在選總統時不得不謹慎之處。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

芃芃野溪溫泉太夯引起封路 村長證實在地人意見紛歧

新黨不分區名單 王建煊領軍8名不分區立委候選人

新北果菜市場被爆異常交易達1.3億　拍賣股長5萬元交保

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

抖音出現變造賴清德回應 調查局將查境外勢力

「藍白合是台灣民意主流」」 賴清德影片遭深偽變造 調查局立案追查

郭台銘宣布退選…南投議長何勝豐：若投票可能投賴清德 但可能不去投

吳欣盈任副手 PTT網友分析三原因：賴清德真正對手是柯文哲

相關新聞

賴清德聽不懂習近平話 更危險

媒體報導習近平在舊金山拜習會，否認有2027年或2035年對台動武計畫，重申中國和平統一政策不變。民進黨總統候選人賴清德以為撿到槍，宣稱中國領導人習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，但賴清德犯了邏輯上的謬誤。

王建煊參選是大地一聲雷 看他如何席捲台灣政壇

前監察院長王建煊退選2024總統，卻轉而參選新黨不分區立委並列名首位，此舉猶如大地一聲雷，震醒了台灣大多數的選民，也令執政糟糕透頂的民進黨無法躺著選舉。這是王建煊時隔30年後再度參選立法委員，想必是這次大選的必聊話題之一，且看王建煊如何席捲台灣政壇？

確保遊客安全！中市觀旅局搶通大甲鐵砧山野溪

台中市政府每年編列災害準備金，應對不可預期的天然災害。台中市政府觀光旅遊局表示，今年8月初卡努颱風滯台期間，大甲鐵砧山風景特定區因受其挾帶的外圍環流影響帶來強勁風勢，掃斷樹木枝幹掉落於成功路旁野溪內，造成河道堵塞不暢通，市府已就此災害辦理搶修搶險工程，今年10月底搶通完成，民眾可安心前往觀光遊憩。

跨越40載的思念 南港警協助搭起重逢的橋樑！

南港分局同德派出所日前接獲自美國返台之蔡姓女士報案，稱因家中變故與弟弟分離長達40年，警方僅憑多年前不完整之資訊，積極比對相關資料，最終協助雙方團聚，家屬對於警察的熱心協助，感到萬分感謝。

低軌衛星 下一個「太空軍國家隊」？

鴻海集團宣佈兩顆低軌衛星於11月12日完成部署，並成功在地面接收站測得回傳訊號，兩顆衛星代號分別為PEARL-1H和PEARL-1C，當時透過 SpaceX獵鷹 9 號，並於Transporter-9 發射任務中順利升空，此次計劃是由德國火箭共乘發射服務商Exolaunch協助發射，也讓台灣複製「星鏈計劃」自製低軌衛星燃起一絲曙光。

光耀古坑新魅力 幽徑古道暢遊趣

臺北市信義區泰和里吳興街600巷100弄底，有一條歷史悠久的「糶米古道」，是早年先民挑米的山中小徑，同時也是早期「德興煤礦」所在地。除了短程登山眺望臺北101，健行愛好者更可以串連南港山、拇指山等挑戰臺北大縱走第六段路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。