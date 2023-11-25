賴清德聽不懂習近平話 更危險

【文．王崑義】

媒體報導習近平在舊金山拜習會，否認有2027年或2035年對台動武計畫，重申中國和平統一政策不變。民進黨總統候選人賴清德以為撿到槍，宣稱中國領導人習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，但賴清德犯了邏輯上的謬誤。

是否攻台 不需時間表

習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，主要目的是表明當前大陸對台政策仍然追求和平統一與融合發展，視兩岸為命運共同體，對台使用武力只是最後不得已的選擇，是否動武完全看民進黨是否會踩到法理台獨紅線。依據大陸《反分裂國家法》，動武的條件包括台灣實現獨立、和平統一失去可能性。

習近平對拜登直言，美國應反對台灣獨立，停止武裝台灣，這也符合大陸一貫的論述。依照這個邏輯，大陸使用武力不需要有時間表，不需要有2027或2035年對台動武計畫，隨時可以依據《反分裂國家法》對台使用武力。賴清德認為大陸武統是「白賊話」，反而顯現賴清德不懂大陸對台政策，這才是危險的訊號。

所謂2027年或2035年對台動武，從來不是北京所說，而是美軍將領的警示。最早說大陸會在2027年攻台，是美軍將領戴維森，於2021年卸下印太司令職務前，於美國聯邦參議院軍事委員會答詢時表示，中國是美國當下最大戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，還說共軍攻台可能在未來10年、甚至6年內發生。這一推算大致就是2027年，他這番言論立即掀起波瀾。

大陸2027年可能攻台的說法不斷出現在美國官員與學者口中，一直到今年2月，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯還警告，儘管俄羅斯入侵烏克蘭失利，可能讓習近平對於武力奪取台灣更加謹慎，但他還是強調，美國從情報單位方面得知，習近平已下令解放軍在2027年前為攻台做好準備。2027年大陸攻台的時間表眾口鑠金，以致拜登當面詢問習近平究竟如何。

台獨金孫 誤判踩紅線

有關2035可能攻台的說法，則是2019年12月華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對「如果北京和台北無法在2035年之前達成統一協議，中國將使用武力侵略台灣」主議題進行辯論及現場民調時所提出，有61%與會者認為，兩岸若無法在2035年前達成統一協議，中國不會武力犯台，38%認為會。另，前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管法內爾預測，從2020年開始，中國內部將會有持續的壓力要在2049年實現「中國夢」，未來10年每過一天，中南海都將受到更多對台動武的壓力，這個聲浪將在2030到2035年間達到最高潮，並將以非常暴力的軍事攻擊及占領台灣作為終結。

無論是2027或2035的說法，都是美軍高層或戰略學者之間的辯論與想像，習近平說沒人告訴他這項計畫，確實是在否定美方的說法。只是否定歸否定，反而可以看出大陸對台使用武力是沒有時間表，但不表示大陸不會使用武力。大陸宣示不放棄武力是防範民進黨搞法理台獨，是一種自衛手段，台海是否爆發衝突，主動權其實是在民進黨手上。

所以，賴清德以為習近平否定大陸攻台的時間表是反對黨的白賊話，這不是邏輯的謬誤，就是過於樂觀他的「務實台獨論」不會踩到大陸紅線，這才是台灣最危險的訊號。

因為，如果賴清德掌權，認定大陸不會對台使用武力，繼續以切香腸方式往台獨邁進，漸漸忘了我是誰，一旦大陸認定已踩上台獨紅線，且武統代價可控，就會隨時啟動，完全不需要時間表，換言之，兩岸關係失控，台海危機任何時候都可能發生。更要留意，大陸對台工具箱並非只有飛彈，還包括經濟、貿易壁壘調查與ECFA早收清單檢討都已端上檯面，這是台灣人民在選總統時不得不謹慎之處。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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