以色列鐵穹失效給台灣的啟示 軍事專家這麼說

【文．宋秉忠】

以色列號稱擁有「全球最強」的鐵穹反導系統，但在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的突襲下，仍然遭受50年來最慘重的人員損失；以色列預警系統的失敗給台灣什麼教訓？畢竟台灣面對的是比哈瑪斯強大N倍的中共。

哈瑪斯襲擊以色列的第一天，外電普遍報導，哈瑪斯發射5千枚火箭彈，旅美軍事專家廖宏祥當時認為，5千枚火箭彈造成鐵穹系統「失效」的說法不可信，原因可能是以巴雙方刻意誇大火箭數量，特別是以色列國防部想藉此來掩飾鐵穹系統「失效」的究責。

廖宏祥指出，鐵穹部署的位置已是公開的祕密，而且在每次發射攔截彈後，系統都必須要一段時間充電才能再運作，因此在伊朗指導下，哈馬斯應該可以找到鐵穹的空隙，進行飽合攻擊；當然，這一推論需要更多的硬數據來證明。

廖宏祥指出，儘管以色列反導系統商Rafael在10多年前就宣傳過鐵穹的雷射反飛彈能力，但鐵穹要到2025年才會部署這套系統，這10多年的延遲，證明以雷射作為成熟反飛彈系統有多難。

後來，以色列和哈瑪斯相繼公布火箭彈數量，確定襲擊第一天攻擊以色列的火箭彈數量大約在2500枚至3000枚之間，證實廖宏祥的推測，哈瑪斯誇大了發射數量。

廖宏祥指出，阿拉伯人在歷次衝突中都會誇大戰果，猶太人比較不會，這一次，他本來以為以色列會為掩飾情報失誤而誇大哈瑪斯發射火箭彈的數字，但是以色列國防部公布了雷達的相關數據，也沒有為情報部門掩飾。

至於大陸和台灣可以從這次衝突學到什麼教訓？廖宏祥認為，「突襲總是有效的」，即使在最強情報機構的眼皮底下，哈瑪斯精心策劃的襲擊再次證明這個古老的定律，解放軍從中吸取的教訓是如何逃避美國的偵查。

若解放軍學到奇襲和欺敵，廖宏祥反問，但台灣若被奇襲的話，情報單位和國防部不知道會如何對外界解釋，假如還有機會說的話。