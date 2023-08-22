台灣試射「雄風-2E」射程1200公里 共軍酸度爆表

聯合新聞網／ 獨家報導
雄風二型反艦飛彈。 翻攝自中山科學研究院官網
雄風二型反艦飛彈。 翻攝自中山科學研究院官網

【文．楊俊斌】

台灣試射了一款名為「雄風-2E」的巡弋飛彈，這款飛彈可是被國軍視為手中最大的底牌之一，而且從服役至今幾乎沒有公開亮相，此次卻在黑暗中進行試射，似乎已經準備公開「秀肌肉」。解放軍卻透過媒體猛酸。

陸媒評論「雄風-2E」的論調大致有：

第一，國軍展示隱藏20年的「雄風-2E」巡弋飛彈，一方面是為了回應解放軍此前試射東風-27，成功命中5000公里之外的海上移動目標，另外一方面也是為了讓美國人看到國軍並非一無是處。

畢竟美國為了震懾中、俄，不僅展開第二次大規模演習，橫跨22個時區。同時美國眾議院此前可是全票通過，正式突破「一中」政策。此舉讓國軍自信心倍增，認為自己一定可以和解放軍一較高下。

如果真的大打出手，那麼美國人不會坐視不管，可是美國太平洋艦隊連距離駐地100多公里的茂伊島大火都不會管，國軍有什麼理由相信美國人會出兵力挺台灣。

第二，國軍的「雄風-2E」滿打滿算射程只有1200公里，射程足以覆蓋大陸核心城市，但是國軍似乎忘記了很關鍵的一點，就連美國人都不敢確保自己可以突破解放軍的防空網絡，更何況是國軍。

畢竟，國軍沒有強大的戰略偵察和中段制導技術，如果使用這款導彈攻擊解放軍，相當於是「盲操」。

同時在專家們看來，這款導彈屬於亞音速巡弋飛彈，攔截難度並不大。也就是說國軍保密近20年的巡弋飛彈，在大陸軍方眼中等同於是「小朋友的玩具」。說句毫不誇張的話，解放軍手中的任何一款王牌武器拉出來，都能輕鬆破解「雄風-2E」所帶來的危機。

第三，如今解放軍的實力的大幅提升，美軍三名上將一度表示，如果中美在國海地區開戰，那麼美軍的彈藥僅僅能維持三天的時間。

再加上解放軍如果選擇武力收復台灣，美國人很有可能會坐視不管而是躲在背後繼續援助軍火。更為重要的是，憑借解放軍的偵察能力，國軍也許剛剛竪起「雄風-2E」還沒有發射，飛彈已經抵達上空，接下來國軍眼中的王牌巡弋飛彈將會直接被打成碎片。

國軍在這個時候亮相所謂王牌飛彈不僅無法震懾解放軍，同時也暴露出自身短板。一款亞音速巡弋飛彈都能讓國軍感到自信心倍增，果真是沒有見過世面的樣子，根本不知道什麼樣的武器才能稱之為大殺器。

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