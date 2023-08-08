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不甩家長怒火 童軍大露營台灣配合韓方不撤了

聯合新聞網／ 獨家報導
身兼中華民國童軍總會會長的總統蔡英文，今年3月參加35童軍節慶祝活動。 翻攝蔡英文臉書
身兼中華民國童軍總會會長的總統蔡英文，今年3月參加35童軍節慶祝活動。 翻攝蔡英文臉書

【文．林齊萩】

卡努颱風逼近朝鮮半島，第25屆世界童軍大露營正在韓國舉行，我國有1600多人參加，但先前爆出童軍大露營亂象叢生，蚊蟲叮咬、高溫中暑、衛生條件不佳，甚至有人染上新冠肺炎。英國、美國、新加坡都提前拔營回國，中華民國童軍總會昨原本要撤離，但韓國主辦單位決定將所有人遷往其他安全的地方，我方接受，願配合到底。不過，傳出有3名學童確診新冠肺炎，目前在營區隔離中。

中華民國童軍總會表示，在新萬金營地進行的活動將提前結束，大會將安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以避颱風，11日則會有一場精彩的K-POP音樂會，為活動畫下完美句點。

負責督導童軍業務的教育部次長林明裕也表示，卡努颱風預計9日、10日襲韓，原本的露營場地是一望無際的沙灘地很危險。韓國主辦方決定8日起將所有人遷往安全地方，我方接受這樣的安排，會參與到最後。

中華民國童軍總會6日回報台灣孩子的狀況，但一句「亞熱帶的孩子們較能適應這樣的環境」讓家長們氣炸，直呼怎會用人種來判定營地條件的耐受度? 家長們不滿的留言灌爆童軍總會的臉書。童軍總會隨後稱，為了把心力關注在韓國的現場處理，及避免不必要的情緒發洩，因此關閉留言功能。

根據《韓聯社》報導，世界童軍大露營參加人員今（8日）上午已分批離營，人員轉移預計耗費6小時。韓國總統尹錫悅也指示政府啟動應急工作組，確保應急計劃全面落實。本屆世界童軍大露營從8月1日起展開，預計舉辦到8月12日。

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