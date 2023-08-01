美國軍援 台灣烏克蘭模式差很大

【文．獨家報導主筆室】

美國白宮28日宣布將提供台灣3.45億美元軍事援助，這是美台斷交以來，美國總統首次援引「提撥權」軍援台灣，部分台灣媒體與學者專家分析，拜登政府是比照「烏克蘭模式」辦理，但兩者時空背景及引用法條有所差異，政治意涵不同，不宜簡單類比，甚至過度解讀。

拜登政府運用「提撥權」援助烏克蘭是根據《外國援助法（FAA）》第506款(a)(1)條文，其中有2個先決條件：存在未預見緊急狀況，需要對外國及國際組織提供立即軍事援助；這個緊急情況的需求無法在《武器出口管制法》下達成。

而美國這次軍援台灣則是依據《外國援助法》第506款(a)(3)條文，其中只規定，總統可指示從國防部的庫存提撥台灣國防物質，提供國防服務，軍事教育與訓練，每一會計年度累積金額不得超過10億美元。

換而言之，拜登總統這次提供3.45億美元軍援主要在執行2023年《國防授權法》的規定，也是回應國會對行政部門的要求，並非台灣的安全出現緊急狀況或需求。

美國國防部發言人梅納斯說，宣布新的3.45億美元援助方案並不表示台灣遇到任何新起的威脅，而且與之前按照「總統提撥權」軍援烏克蘭不同，這批軍援不需要宣布緊急狀態。

梅納斯並指出，這批對台軍援不會影響美國正在向烏克蘭提供的援助。

台灣過去對美軍事採購通常以外國軍售(FMS)方式進行，但運交曠日廢時，迄今已積壓高達190億美元對台軍售未能如期交貨，總統提撥權可直接授權從國防部庫存運交，但3.45億美元數量顯然是杯水車薪。

自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，拜登已43度引用總統提撥權，提供超過400億美元軍援，相形之下，台灣沒有立即安全威脅，拜登的軍援更像一個政治動作，對加強台灣國防的象徵意義遠超過實質意義。