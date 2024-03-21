MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 水原一平涉賭有規範

大谷翔平在南韓的海外開幕戰籠罩陰霾，今天賽前爆出隨身翻譯水原一平遭解僱，原因是涉及非法賭博，且有大谷翔平帳戶牽涉金流，外界擔心大谷是否因此受到處分，而美媒「The Athletic」指出，大聯盟不打算針對大谷進行調查。

The Athletic記者阿達亞（Fabian Ardaya）在社群平台X上指出，根據大聯盟官方人士表示，大谷翔平目前不會面臨處罰，而且相信也不會針對他進行調查。

The latest on the Shohei Ohtani-Ippei Mizuhara saga:



Ohtani is not currently facing discipline, according to an MLB official, nor is he believed to be under active investigation by the league.



On Mizuhara's surprising firing and how it came down: https://t.co/mh9Z0fXsMi — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) March 21, 2024

根據大聯盟的21 (d)(3) 規定，任何球員、裁判或球團及聯盟的官方人員或受聘人員，只要透過非法賭博下注，或是成為非法賭博的中間人，都會受到處罰，由大聯盟主席視情節輕重做出處置。

2015年馬林魚隊投手柯沙特（Jarred Cosart）觸犯此條文，不過經過大聯盟調查後，判定他並未對棒球下注，僅針對他的非法賭博活動進行罰款，也未禁賽。

跟大谷翔平從天使隊一路到道奇隊的水原一平，被查出透過非法運動博奕莊家下注，且因積欠450萬美元賭債，其中有100萬美元還債的金錢來自大谷翔平的帳戶，水原被指控盜用帳戶。

然而水原受訪時曾一度指出，是由大谷翔平協助償還賭債，隨後改口大谷並不知情，說詞反覆令人疑信參半，日本媒體擔心，由於大谷是這筆資金流動的關鍵人物，如果走法律程序，大谷勢必成為調查對象，且需更多證據才能完全撇清關係。