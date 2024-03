MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 水原一平涉賭有規範

大谷翔平在南韓的海外開幕戰籠罩陰霾,今天賽前爆出隨身翻譯水原一平遭解僱,原因是涉及非法賭博,且有大谷翔平帳戶牽涉金流,外界擔心大谷是否因此受到處分,而美媒「The Athletic」指出,大聯盟不打算針對大谷進行調查。

The Athletic記者阿達亞(Fabian Ardaya)在社群平台X上指出,根據大聯盟官方人士表示,大谷翔平目前不會面臨處罰,而且相信也不會針對他進行調查。

The latest on the Shohei Ohtani-Ippei Mizuhara saga:



Ohtani is not currently facing discipline, according to an MLB official, nor is he believed to be under active investigation by the league.



On Mizuhara's surprising firing and how it came down: