【重磅快評】不甩民意的大法官與在國會胡扯的司法院高官 哀哉司法

憲法法庭23日討論剝奪生命權的死刑是否違憲等問題，圖為審判長、司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片 血汗司法過勞問題還未能解決，憲法法庭又開啟死刑是否違憲的世紀之辯，從大法官提問的問題聽得出部分大法官為個人理念無視民意所趨；司法院高官在國會殿堂答詢時，對於司法院長是否應隨總統下台一事，回答內容不僅違背憲法規定、還與事實不符，有這樣的司法高官，難怪人民對司法的信任度直直落。

憲法法庭23日針對死刑是否違憲進行大辯論，對於法務部提出歷年來多數民意支持維持死刑的論述，詹森林大法官反問：在跟民意衝突下，大法官一定要跟民意妥協嗎？不能作出向民眾具憲法教育的裁判嗎？要為民意捨棄大法官認為的憲法價值嗎？字字句句聽起來都像在公開其心證，或許也正說明大法官們在思考此一問題時的想法。

大法官為堅持理念不甩主流民意不是第一次，大法官解釋憲法當然也不該受民粹影響，但就像有大法官所言，個人是否支持廢除死刑、與死刑是否違憲是兩件事，憲法法庭的判決，要考量的重點是死刑跟憲法間的關係。

如果大法官只憑理念不甩民意，結果可能跟近幾年大法官的多號解釋一樣，製造更多的紛擾，一旦人民對大法官的信任崩盤，大法官想對人民作的憲法教育能達成？

不只大法官的信任危機，民眾黨立委黃國昌昨天在立法院司法法制委員會質詢時提出，蔡英文總統2016年上任後，時任司法院正副院長賴浩敏、蘇永欽請辭，如今新政府即將上台，現任司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉應對外說明是否循憲政慣例請辭？司法院祕書長吳三龍答詢時稱，據他的認知，沒有這樣的憲政慣例。

民進黨立委鍾佳濱隨後問司法院，賴浩敏、蘇永欽2016年請辭原因，吳三龍先是推稱是因時代力量黨團原因，經幕僚提醒，後又改口說是任期將屆，還說蔡總統在他們任期屆滿前幾天才批准辭呈。這樣的回答堪稱是官員在國會殿堂公然說謊的範例。

司法院正、副院長雖身兼大法官，但不受大法官八年任期保障，憲法增修條文第五條早有明確規定，這是法律人的基本常識，身為司法院秘書長，吳三龍對此竟可胡扯說是因任期快屆滿才辭，是欠缺基本憲法常識、還是刻意胡扯。

更何況賴浩敏、蘇永欽是因前任司法院正、副院長為高院法官爆發集體貪汙醜聞後請辭而接任，當時任職才六年；當年主動請辭的理由，賴浩敏曾公開受訪說明，是因蔡總統就職當天的演說稱「台灣的司法失去人民信任，無法有效打擊犯罪，是人民普遍的感受」，她將在十月召開司法國是會議，透過人民實際的參與，一起推動司法改革。

當時也在就職典禮現場的賴浩敏，聽了十分難過，後來受訪時表示，「蔡總統的話，我聽到了」。他當時說，總統滿不滿意，他尊重，但這是見仁見智，「既然她認為要改，我也是被改革的對象，讓她做做看就知道了」。

賴浩敏跟蘇永欽都是在蔡英文總統發表就職演說後，先後主動請辭，兩人都曾公開表態，這段過往在司法圈內也不是秘密，吳三龍在立法院竟還稱蔡總統是在兩人任期屆滿前才准辭，到底是無知還是故意說謊？不管是哪一種，許宗力會選擇這樣的秘書長，也難怪當法官、書記官接連因血汗司法過勞發生問題與怒吼，司法院的回應會一再被形容是提油救火。

當年高喊司法改革的蔡總統，這幾年的重要演說卻已絕口不提司改，或許也體會到，不管是民眾對司法的批評，還是基層司法官對當前司法環境累積怒火，從接連兩天大法官與司法院秘書長的表現，就可看出蔡政府的司改團隊，不僅無視民意、還很會胡說八道，這樣的司法，怎不令人民哀嘆！