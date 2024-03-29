【重磅快評】馬習二會還沒上場，民進黨血滴子又隱隱作響

前總統馬英九（左）下月1日赴中國大陸訪問，是否會與大陸國家主席習近平（右）「馬習二會」受關注。圖為2015年馬習會。聯合報系資料照片 前總統馬英九4月1日將率青年學子訪問中國大陸。外界關注可能登場的「馬習二會」，以及這趟「和平之旅」能否緩和兩岸緊張關係；民進黨關注的卻是怎麼展開認知作戰，扣紅帽穿小鞋，連「叛國罪」的血滴子都隱隱作響了。

馬英九再度訪陸，這回民進黨以黑白臉餞行。總統府表示尊重馬前總統個人行程規畫，將洽相關單位就馬此行的安全等事宜給予必要協助。但行政院長陳建仁和民進黨立委則已準備好紅帽、小鞋和長棍，迫不及待要出手了。

綠營懷疑，這次北京邀馬訪陸，目的是對準總統賴清德施壓，企圖影響賴的520就職演說。除了民進黨立委酸言惡語不斷外，陳建仁更要求馬習二會時，馬英九要在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。

綠委潑漆扣帽打棍，馬英九未予理會；但陳建仁要馬英九違反中華民國憲法，還到大陸去傳達台獨主張，馬辦就不得不出面駁斥了。

馬英九基金會執行長蕭旭岑除批評民進黨用違憲的台獨言論混淆視聽外，更強調，台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。

馬辦說法更讓綠委抓狂。尤其民進黨團幹事長吳思瑤不但指責馬英九選在520政府交接前及南海升溫時機訪陸，還要幫腔中國，時機與動機可議，更說如果馬英九到中國發表這樣言論，有無涉及叛國罪嫌，法界可以討論。

陳建仁要給馬英九套小鞋，馬英九不上當，吳思瑤就直接拿出「叛國罪」來帶風向並恫嚇了。

為擺脫「疑賴論」，賴清德在大選期間努力洗獨去獨；美國學者還建議賴清德當選後應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。現在賴清德520講稿還沒寫好，陳建仁和一眾綠委就急著宣示台獨，還威脅馬英九到大陸必須幫忙宣揚，這是在宣示賴清德立場，或是在給賴清德添亂？

馬英九此行重點，包括拜謁黃花崗七十二烈士墓，也許可以提醒民進黨應知中華民國的來由，不能只想寄生或借殼；參加西安清明公祭黃帝典禮，則是慎終追遠，並提醒兩岸血脈相連，豈能兵戎相見。

至於馬習二會，除能表達台灣民眾和平願望，停止上升中的敵意螺旋，也有助於拿回蔡政府喪失的兩岸話語權，甚至降低賴清德上任的兩岸風險。

現在該問的是，賴清德520要講什麼？陳建仁和綠委們只是來亂的嗎？