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蔡政府斷交10國…外交烽火 陸恐再挖我邦交國

聯合報／ 記者陳宥菘廖士鋒林則宏／專題報導
今年1月13日台灣大選剛落幕的兩天後，諾魯宣布與我斷交，成為近十年來台灣失去的第十個邦交國。圖為諾魯參與中華民國108年國慶大會遊行。聯合報系資料照
今年1月13日台灣大選剛落幕的兩天後，諾魯宣布與我斷交，成為近十年來台灣失去的第十個邦交國。圖為諾魯參與中華民國108年國慶大會遊行。聯合報系資料照

挾「太陽花學運」之勢，民進黨於二○一六年重回執政，也為台灣帶來新一波的斷交潮。今年一月十三日台灣大選剛落幕的兩天後，又傳出諾魯宣布與我斷交的消息，成為近十年來台灣失去的第十個邦交國，而這也被視為是北京當局給民進黨籍總統當選人賴清德的「下馬威」。

在賴清德未來四年任內，中共是否還會繼續挖我邦交國？台灣大學政治系教授張登及說，「答案是會的」。他甚至預期，在賴清德「五二○」就職前後，北京就有可能再針對一、兩個「搖擺國」下手。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民表示，現在坊間出現一種說法，稱與小國的邦交斷了也無妨。但他認為，這只是為了合理化民進黨政府的抗中政策。「這種似是而非的言論非常危險，試想，未來若沒任何國家承認台灣，台灣在國際上要以什麼身分出現都會成問題」。

同樣的，也有部分民眾認為，陸客不來沒關係，反正還有其他國家旅客。但優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，「我的日本朋友一天到晚說看到戰機擾台，就很不安心。」他提醒，外媒不斷報導「台海很危險」，恐影響國際旅客來台旅遊意願。

陸委會前主委賴幸媛則指出，民進黨將「走進中國」或「走向世界」當成對立的選擇，其實就是在玩民粹的政治語言，「沒有邏輯性可言，也和真實世界脫節」。

賴幸媛強調，長期以來，中國大陸就是台灣最大的市場。而且不管你同不同意或喜不喜歡，大陸市場就是世界市場的一部分，這不是魚與熊掌的選擇。

▌延伸推薦：

太陽花10年 當年的3大拒絕如何震盪台灣發展軌跡？

太陽花學運 斷交 民進黨 賴幸媛 賴清德 邦交國 陸委會 陸客

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