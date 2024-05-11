美中台博弈／台海導彈封鎖戰 美低估共軍

美國最近從莫斯科號巡洋艦被擊沉，得到防止共軍渡過台海的靈感；莫斯科號是俄黑海艦隊旗艦，總噸位相當共軍055型導彈驅逐艦，但只消兩枚烏克蘭自製的海王星導彈就將其擊沉，該導彈設計基於蘇聯Kh-35天王星反艦導彈，射程僅二八○公里，速度也僅亞音速，卡車發射，卻使俄國猝不及防。

美當務之急 阻陸穿第一島鏈

五角大廈認為，嚇阻共軍渡海不需像戰斧這樣最新的巡弋飛彈，只需用彈頭僅戰斧三分之一的小型飛彈，就足以擊沉共軍驅逐艦和兩棲登陸艦。

四月初美國太平洋陸軍司令弗林在日本說，美國陸軍計畫今年底前在亞太地區部署新型中程導彈發射系統。至於部署什麼系統，弗林不願具體講，也不願說何時何地部署。

日前美菲聯合演習時，美國就藉機開始部署陸基中程巡航導彈系統Typhon到呂宋島 ；該系統由四輛牽引發射車組成，每套系統有四聯裝MK41發射器。其特點是機動力特強，將裝有戰斧和標六的貨櫃由運輸機運送，可在短時間部署到作戰區域。

從防衛戰略來說，菲律賓可用中程導彈控制巴士海峽；一旦共軍發動攻擊，台灣的戰略構想首重戰力保存，部分西部戰機將轉場至東部花蓮佳山基地、台東志航基地機庫，台灣軍艦則緊急出港至疏泊區。但若共軍突破第一島鏈，部署在台灣東部海域，除可阻止美軍至西太平洋馳援，東台灣的海空軍基地都暴露在其攻擊範圍內。

守住巴士海峽或北邊的宮古海峽，阻止共軍穿越第一島鏈，就成當務之急。部署反艦飛彈到呂宋島，除可威脅巴士海峽的共軍船隻，飛彈部署在菲律賓西南部巴拉巴克島，還可瞄定南沙群島中國的人工軍事化島礁。

中程導彈不僅威脅水面艦艇，還可削弱對手空中優勢；當共軍攻台時，透過用導彈持續攻擊跑道，中國轟炸機將暫時無法起降，可干擾中國對台的空中作戰。

日本則在與那國島和沖繩本島都已成立地對艦飛彈連隊，任務是監控、必要時封鎖位於沖繩本島與宮古島間的宮古海峽。

除導彈數量 陸還有地理優勢

美國既然著力於第一島鏈部署，那跳過台灣是不合理的，但與台灣又沒有正式安全關係，就只有靠台灣自購美國系統，以期整合。國軍已向美採購一百套、四百枚岸置魚叉飛彈，將投入打擊共軍兩棲船團阻敵登陸，但面臨交貨延宕，首批預計二○二六年抵台，海軍也規畫增設六處魚叉飛彈營區。國軍近日還向美國提出請求，購買小型彈簧刀三○○與大型彈簧刀六○○兩款自殺式無人機，旨在有效襲擊穿越台海的共軍船艦。

但美國現在僅是追趕共軍優勢，中國是當今全球唯一大量保有戰術和戰略中導的國家。導彈數量、導彈種類和打擊手段均遠遠超過周邊各國。

美軍過去在亞太地區的部署雖機動，但抵擋不了中國的局部戰術優勢，亦即憑藉地理優勢，共軍對美軍可起到反介入／區域拒止的目的。

華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）去年在多場兵推中，美軍在兩周台海作戰後，基本已耗盡全部彈藥，但僅摧毀共軍東部戰區不到一半戰機，共軍的東海艦隊雖承受較大損失，但導彈部隊基本存活，美軍雖殲滅共軍的登陸船團，但也是慘勝。

美軍新戰略是以島制陸，利用第一島鏈盟國，部署中程導彈抗中，基本假設是島嶼是不沉戰艦，但另一方面，島嶼卻是不能移動的戰艦。

戰艦機動靈活，以點破線，打得過就打，打不過就走，可是射程內的島嶼，沒有艦船的機動，唯一希望就在於飛彈基地別被共軍發現。

兩強卡位戰 共軍航母成關鍵

對第一島鏈另一個威脅是共軍航艦戰力；中國第三艘福建號航艦已於九日完成首輪海試，福建艦若於二○二六年如期服役，將對美國在第一島鏈的部署構成威脅。

美目前低估福建艦戰力。但一旦共軍目前三艘航艦服役，即使一艘進港維修，也會有一艘在南海，第三艘在第一島鏈進出，伴隨著陸基中程導彈支援，將會是美國航艦難比擬的主場優勢。

若台海衝突，屆時常態部署第一島鏈外的中國航母將搶占有利位置，日、菲想卡也來不及，美軍原定部署導彈的據點恐落入中國航艦作戰範圍內，那美軍搶占第一島鏈沿線，意義就不大了。