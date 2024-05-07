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520國旗機隊全兵力組合訓練 展現國軍壯盛軍容

中央社／ 桃園7日電

520總統副總統就職典禮進入倒數階段，國軍今天進行520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練，由陸軍CH-47SD契努克直升機吊掛巨幅國旗，並與陸、海軍的各型旋翼機共12架直升機進行編隊飛行，展現壯盛軍容。

第16任總統副總統就職典禮籌備會今天上午邀請媒體赴桃園龍潭的陸軍航空第601旅採訪「520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練」；此次就職典禮的國旗機隊由陸、海軍的旋翼機所組成，也是海軍S-70C反潛直升機首度加入國旗機隊陣容，今天的飛行訓練完整呈現20日當天12架直升機的展演內容。

國旗機隊以12架直升機編制，由領頭的CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，預計將於就職典禮進行國歌演唱時，飛越主席台。

國旗機隊分為國旗梯隊與旋翼機梯隊，國旗梯隊由吊掛巨幅國旗的1架CH-47SD契努克運輸直升機與2架擔任護衛機的UH-60M黑鷹直升機所組成編隊，這3架直升機所組成的編隊將會飛行在國旗機隊的最前方。

旋翼機梯隊依序由3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架S-70C反潛直升機各自組成基本隊型在國旗梯隊後方，飛越主席台。

負責旋翼機梯隊總規劃的陸軍航空第601旅黃彥樺中校接受媒體聯訪指出，國旗梯隊與旋翼機梯隊在異地同時起飛後，於不同空域實施編隊飛行，在五邊進場過程當中變成展演梯隊，以CH-47SD契努克運輸直升機所組成的國旗梯隊帶領AH-64E阿帕契攻擊直升機等3型機的旋翼機梯隊，以高度700呎空速45浬，由北向南通過總統府前觀禮台。

黃彥樺指出，此次520就職典禮飛行展演與往較大的不同，在於2個梯隊會合的過程中，在長五邊以不同的軸向實施會合，另外在會合的過程中，兩梯隊的機隊相對速度僅有10浬，每個機隊前後距離都必須保持在200公尺的精準距離。

黃彥樺說，這些考驗著空勤教官熟稔的飛行操作能力，以及精準的時間掌控，為了就是將最好的一面呈現在國人面前。

國旗 黑鷹直升機 520

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