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立委登太平島 國防部：已經作好準備

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部副部長徐衍璞。記者程嘉文/攝影
國防部副部長徐衍璞。記者程嘉文/攝影

立法院外交國防委員會今天針對陸海空軍懲罰法修正草案與軍人權益事件處理法的立法舉行公聽會，國防部由副部長徐衍璞上將代表出席。會前徐衍璞被記者問到，是否將會留任？他沒有正面回答，只表示感謝外界關心，軍人貫徹命令、達成命令，會做好本務工作。

對於16日立委前往太平島考察，是否時間點敏感？國防部不支不支持？徐衍璞說，國防部是依據立院外交國防委員會所提，負責有效執行任務，相關準備都已經作好。

媒體追問，美國對台軍購交貨延宕，以及國防部業務如何與未來部長顧立雄交接？徐衍璞回答，受到美國軍事工業產業鍊影響，確實有部分軍售出現延宕交付，兩國對此都相當重視，也成立專案小組"Tiger Team"，負責管制相關軍售交付；美方也透過總統提用權（PDA）無償軍事融資提供各項援助，雙方協調聯繫密切。

至於未來部長顧立雄，他在現行國安會秘書長職務上，透過相關會議，對於軍備相關工作都有相當程度了解。等到顧立雄正式就任，國防部也會就當前工作執行，再向他詳細報告。

國防部 太平島 立法院 顧立雄

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