駁綠「讚譽」陳永康：忙法案走不開 支持黨團

立法院副院長江啟臣與立法院外交及國防委員會召委馬文君預計五月十六日前往南沙太平島視察，共有廿位國民黨、民眾黨立委報名，海軍上將出身的國民黨立委陳永康卻不在內。陳永康昨發表聲明表示，絕對支持黨團立場，但因中央黨部將在當周發布「國家安全戰略法」草案，自己身為智庫國防事務召集人，總負其責，因此無法參加行程。

陳永康未報名南沙行程的消息一出，民進黨立委頓時調侃國民黨還是有「良知之士」，不願為此行程背書。陳永康隨即發表聲明，表示自己在軍職期間，為維護中華民國南海主權，數度登上太平島視察防務，也曾策畫與執行太平島的防衛計畫操演；卸任公職後，亦曾親赴荷蘭海牙，瞭解國際仲裁實際運作。陳永康說，未來仍將以國際法為依歸前提，持續關注，要求政府維護國家主權。

二○一四年四月，時任海軍司令的陳永康，曾派出國軍最大的兩棲艦艇「旭海」號登陸艦，搭配當年度敦睦支隊，在太平島進行代號「衛疆」的操演，模擬太平島被奪占，我方派出艦艇與陸戰隊，重新奪回島嶼。當天海軍還「碰巧」安排立委赴司令部考察，在作戰中心內觀看無人機拍回的現場實況。

陳永康研擬「國家安全戰略法」草案，曾於四月廿六日舉行公聽會，主張政府必須定期公布國家安全戰略。五月三日，國民黨主席朱立倫宣布，由智庫研擬的對賴政府卅項施政建言，其中包括「國家安全戰略法」。陳永康解釋，法案發布會需配合朱立倫時間，五月十六日是選項之一。