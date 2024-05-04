美情報首長：中俄針對侵台聯合演習

彭博資訊及香港南華早報報導，兩位美國情報首長二日在聯邦參議院軍委會聽證會指稱，美方首度見到中俄就包括侵台在內的台灣議題舉行聯合演習。

出席該聽證會的美國國家情報總監海恩斯聲稱，美方認定，台灣肯定是中國大陸想要俄羅斯與其聯手之處，「我們也看不到他們不會（合作）的理由」。

針對中俄若聯手，與會的共和黨籍聯邦參議員朗茲說，基本上美方的底線是，要是與其中一方爆發衝突，那「我們就可能會有第二條戰線」。

此一想定對美國政府跨部會的規畫、裝備及人力需求造成影響。

海恩斯對此答道，當然不排除前述可能性，問題在於其發生機率。現有情報評估顯示，在俄中「上不封頂」夥伴關係，雙方合作正愈來愈多，而且真的是在兩國每個部門，包括政、經、軍、科技等。

海恩斯宣稱，野心勃勃的中國將持續以其軍力威脅鄰國，並依其本國優先事項形塑對區域內的行動。由於中國正推動統一，最顯著的就是在台灣問題。美方預料共軍將部署新科技，以強化聯合作戰能力，並尋求加強核武及網路能力，試圖分化美國及歐洲與印太盟友。

同台的五角大廈國防情報局長克魯塞則提到，五角大廈已更加擔憂在「俄中必將聯手」的想定下，「我們的聯合部隊需求，我們也有必要將之納入該部隊結構的考量」，無論俄中兩軍是否具備協同作戰能力。

克魯塞說，美國國防部會定期評估各種威脅下可能需要的行動，還有遂行這些計畫所需的各種軍力，現在調整相關計畫，以因應在兩個戰線同時作戰。

美國情報圈研判，中俄關係目前仍有限制，兩軍如何在戰場合作，可能取決屆時具體戰況。據美國今年「年度威脅評估」報告，中俄合作程度雖有所成長，但並非宣稱的「無上限」。俄中十多年前開始聯合軍演，前年在東海的兩國海軍聯訓，則是至今距台海最近的一次。