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國軍師法美軍強化戰傷救護訓練 完訓623名官兵

中央社／ 台北30日電
國軍強化戰傷急救訓練，圖為官兵對假人實施急救治療。中央社
國軍強化戰傷急救訓練，圖為官兵對假人實施急救治療。中央社

救護訓練攸關戰場存活率，國軍借鏡俄烏戰爭及以哈衝突，學習美軍實戰經驗，除培養具備基礎的緊急救護（EMT）人員，亦強化戰傷急救（TCCC）專業養成，自去年底迄今，已完訓623名官兵。

中共頻以機艦擾台，更遂行灰色地帶作戰，國軍除了強化國造武器並對外軍購，更軍事改革、深化訓練，以因應潛在的危機，軍方借鏡近年俄烏戰爭及以哈衝突，除相關戰術戰法應用，如何強化官兵的「戰傷救護」能力，無論自救、互救，均有助於提高戰場存活率。

為強化戰時的戰傷救護（Tactical Combat CasualtyCare，TCCC）及「平時」的緊急救護技術（Emergency medical technician，EMT）訓練，國軍學習美軍的實戰經驗及做法，打造國防醫學院衛生勤務訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」，並在去年12月啟用，為國內首座導入人工智慧技術（AI）的訓練場地，藉訓練讓國軍官兵，乃至於警消等民防單位考取救護證照，以利平戰轉換。

現場軍方人員進一步說明，救護證照區分為平時、戰時，若要取得戰時的證照，則必須先考取平時的救護證照。平時的主軸主要聚焦災害救援訓練，戰時訓練則強調自救、互救及敵火下救援等能力。

為了訓練救護能量，國軍衛訓中心籌購多具智能戰傷假人，並與電腦連線可設定多種傷勢，單價從最高階新台幣380萬、中階260萬及低階136萬元。中央社
為了訓練救護能量，國軍衛訓中心籌購多具智能戰傷假人，並與電腦連線可設定多種傷勢，單價從最高階新台幣380萬、中階260萬及低階136萬元。中央社

平時的證照，主要以緊急救護系統為主軸，並結合消防隊系統訓練，進而考取初級救護員（EMT-1）、中級救護員（EMT-2）及高級救護員（EMT-P），現行衛訓中心亦有上述訓練。

戰時的TCCC證照，則承襲1996年的美軍發展，除具備EMT能力外，範疇包括從初始8小時單兵戰傷救護訓練（現行官兵必修初階課程），往上進行專業戰傷訓練（CLS）、高級戰傷救護（CMC）、CMC教官師資班，而CMC教官師資班的證照取得相當不易，但也必須取得此證照，才能夠訓練班隊。

衛訓中心統計，「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」去年12月啟用後，共培訓約10名人員取得EMT-P證照，另有6人取得最高階的高級戰傷救護（CMC）證照；受訓總學員人數，則有623人，包含各階軍官、士官及士兵。

為了訓練救護能量，衛訓中心籌購高階智能戰傷假人，以及第二階、第三階假人，假人具備眨眼、臉色蒼白、休克、舌頭腫大、喉頭水腫、氣管會因氣胸偏移、手腳擁有脈搏等多項模擬功能，可按照不同情境設定並考評學員；軍方說明，高階假人一具要價新台幣380萬元、中階260萬元、初階136萬元。

特別的是，軍方人士日前曾指出，師法美軍特戰分遣隊（ODA）的陸軍特戰六人小組中，必須要有1員擁EMT-1證照；12人特戰分遣隊中，則必須有1員擁有更進階TCCC證照。且無論有無證照，每名官兵必須擁有醫療包，目標是要學會EMT-1技能，目的就是藉此提升戰場存活率。

曾赴美軍醫軍官高級班受訓的教官周愷璿上尉分享，美軍的教學、考試不會有固定答案，若是高級班隊，注重的是思考及制訂政策，且教官也不會說對錯，而是反問受訓人員的想法及操作，再依思考流程評分；而美軍擁有更多的實戰經驗，國軍可藉此學習思考與應用。

國軍 教官 美軍

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