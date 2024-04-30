空軍松指部專機隊解編移撥海巡 海巡署：先建制無人機

民眾黨立法院黨團表示，海巡署規畫航空分署，爭取12架定翼機，空軍松指部專機部隊如欲裁編，優先裁編擁有13架定翼機的專機隊，移撥海巡署航空分署，因應中共灰色地帶騷擾。海巡署表示，現階段監偵海域先發展近、中、遠程無人機隊，若仍有勤務不足需求，再評估籌建有人機。

海巡署向立法院內政委員會提出研議有關空勤單位及成立聯合海洋情報中心書面報告，民眾黨團卻在提案中透露，因應中國大陸通過海警法、武警法，利用海上民兵與海警艦艇擴張海上勢力範圍，力促海巡署應成立航空分署，協助執行海空監偵等準軍事任務，對於不友善的灰色騷擾，高航程、久滯空的海巡空中巡邏機，可分擔空軍昂貴的主力戰機監控任務，維持執法權處置彈性，而非直接的軍事衝突。

民眾黨團指出，海巡署成立之初，曾於隔年完成飛行服務採購案，採試辦委外方式租用飛機，由貝爾12P型直升機執行空中偵巡勤務。

民眾黨團說，空軍松指部專機部隊分為座機隊與專機隊，合計15架定翼機，分別負責正副總統、行政院長及一般政府官員的國內運輸交通業務。海巡署規畫航空分署極力爭取的是12架定翼機，松指部專機部隊如欲裁編，優先裁編是擁有13架定翼機編制的專機隊，若能將原欲裁編的行政通勤用專機隊，移撥海巡署航空分署，屬合情合理措施。

海巡署表示，有關海巡空中兵力發展，採循序漸進分階段辦理，第一階段發展無人機，包括建置近、中、遠程無人機，以達全海域監偵目標；第二階段就近、中、遠程無人機建置後的運用情形，若有勤務不足需求，再評估籌建有人機，全案將落實辦理無人機籌建計畫，結合實需研議提升海空偵巡能量。

海巡署指出，為辦理立法院有關研議成立聯合海洋情報中心的意見，海巡署增設特別行動支援中心，2024年1月5日成立，以掌握與因應我國周邊海域狀況，強化與國內情報機關情資的交流、研析及運用，以應處日益複雜的海上事務，確保每一寸藍色國土安全。